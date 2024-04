“Rosso” e reazione, il tramonto di CR7 

Non c'è pace per Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, sul viale del tramonto di una carriera fatta di successi e premi e ora condannata a insuccessi: dopo le esultanze "immorali”, con tanto di gestacci ai tifosi avversari, ieri il portoghese si è reso protagonista di un vero e proprio gesto di follia nei minuti finali della semifinale di Supercoppa araba tra il suo Al Nassr e l'Al Hilal (vinta da questi ultimi 2-1), inanellando in sequenza una gomitata ad un avversario, l'espulsione e la violenta reazione verso l'arbitro con tanto di gesto del pugno e poi l'applauso sarcastico.

Il 39enne CR7, che due anni fa ha scelto di trasferirsi in Arabia Saudita e aveva evidentemente altre aspettative, rischia ora almeno due turni di stop, ma soprattutto vede macchiata la sua immagine. Fuori dalla lotta per il campionato, fuori dalla Champions League asiatica e fuori anche dalla Supercoppa d'Arabia, è una stagione nera per l'Al-Nassr e Cristiano Ronaldo e il nervosismo di ieri sera ne è la sintesi.

Non è un periodo molto sereno per il portoghese, il quale era appena tornato a disposizione della squadra per un'altra squalifica, arrivata in seguito ad un gesto osceno rivolto ai tifosi dell'Al Shabab che invocavano Messi ad inizio marzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA