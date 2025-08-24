VaiOnline
Trinità d’Agultu.
25 agosto 2025 alle 00:18

Rossi e Satta, lo schianto fu fatale 

Ultimo atto per le indagini sulla morte del ristoratore sassarese Pietro “Lillo” Satta e del suo amico Maurizio Rossi, vittime di un tragico incidente nautico avvenuto agli inizi dell’anno nelle acque dell’Isola Rossa (Trinità d’Agultu). Il medico legale ha depositato le conclusioni della sua consulenza. Pietro “Lillo” Satta e Maurizio Rossi non sono morti annegati, il decesso è stato causato dai gravissimi traumi provocati dall’impatto con gli scogli del semicabinato “Garupa”. Sono state dunque confermate le primissime valutazioni della Guardia Costiera e della Procura di Sassari. Non ci sarebbe stata alcuna possibilità di soccorso per i due pescatori amatoriali. Il semicabinato “Garupa”, per ragioni che non potranno mai essere chiarite, si schiantò sulla scogliera ad una velocità tale da provocare la morte pressoché istantanea delle vittime. L’incidente è avvenuto in una giornata con mare calmo e visibilità ottima. L’avvocato Gabriele Satta, legale della famiglia del ristoratore sassarese, aveva chiesto Procura di Tempio l’acquisizione di alcuni filmati che sarebbero stati registrati da una webcam sulla costa.

