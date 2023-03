Rossi e Oyebode tra i più attesi 

Sono oltre trecento i pongisti iscritti ai campionati italiani di tennistavolo, assoluti, seconda e terza categoria, in programma da sabato a Cagliari. Un esercito che si contenderà quindici titoli. Ventinove atleti sono tesserati con le otto squadre sarde presenti nelle tre categorie. Muravera porta ai campionati la pattuglia più numerosa, dieci atlete (nove sono donne). Rispetto alle edizioni del 2022 ci sono due medaglie d’oro da difendere. Oyebode, tesserato con il TT Sassari, in coppia con Piccolin, oro nel doppio a Biella ‘22. Amato (Marcozzi) e Poma (TT Sassari) sono i campioni uscenti del doppio seconda categoria.

Tra i favoriti degli assoluti un posto spetta ai beniamini di casa Carlo Rossi e Johnny Oyebode, cresciuti nella Marcozzi, ora in Germania. Un occhio di riguardo per Amato, Poma e Cappuccio (Norbello) in seconda categoria, e attenzione alle tre ragazze del Muravera, Roncallo, Carnovale e Criscione, plurimedagliate a Riccione ‘22 (ma con altri colori) in seconda e terza categoria.

E, come afferma il presidente del Comitato Regionale, Simone Carrucciu, «l’aria di casa potrebbe regalare più di una piacevole sorpresa».

RIPRODUZIONE RISERVATA