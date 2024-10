Rossi e Oyebode i protagonisti al WTT Feeder 

Al terzo giorno di gare il World Table Tennis Feeder Series solleva l’asticella. Al Pala Pirastu è cominciata la parata dei big con i primi turni dei tabelloni principali di tutte le specialità in programma. Tennistavolo dal primo mattino con l’apertura del villaggio di Monte Mixi per gli allenamenti, sino a tarda sera, con le partite del doppio femminile.

I protagonisti

Carlo Rossi e Johnny Oyebode, i protagonisti più attesi, giocano in casa. Hanno fatto ciò che il pubblico attendeva, l’en plein. Avanti nel singolare e insieme nel doppio, Oyebode anche nel doppio misto in coppia con Gaia Monfardini. Rossi ha battuto 3-1 il connazionale Danilo Faso, classe 2010. Oyebode, col belga Lambiet, ha vinto 3-2 con una volata nel quinto dopo essere stato rimontato dal 2-0. Oggi Rossi sfida il croato Zeljko, ottava testa di serie, Oyebode il rumeno Sipos. In doppio non sono scesi in campo dopo il ritiro della coppa Ragni-Mongiusti. Nel doppio misto Oyebode e Monfardini hanno battuto 3-0 Cappuccio (Norbello) e Carnovale Quattro Mori). Vanno avanti anche Andrea Puppo del TT Sassari, Piccolin, Bobocica e Pinto.

Il Quattro Mori applaude il passaggio del turno nel singolare femminile di Tania Plaian e Carnovale, quest’ultima vittoriosa su Arianna Barani, sua compagna di squadra. Avanti Valentina Roncallo del Muravera che oggi trova la testa di serie numero 1, la giapponese Yokoi. In questo torneo la mina vagante è la cinese di Macao Zhu Yuling, 29 anni, numero 1 del mondo nel 2018. Disse stop da numero 10 del ranking, a distanza di due anni e mezzo è riapparsa a settembre e ammessa con una wild card, nel WTT Champions di Macao. Cagliari è il secondo torneo dalla ripresa dell’attività. Ha passato il turno anche Nicole Arlia, numero 1 d’Italia.

Nel doppio maschile Vallino Costassa (Marcozzi) e Giovannetti vanno ai quarti dopo il 3-2 su Puppo e Mutti. Ai quarti del misto anche Miriam Carnovale e Antonino Amato, che oggi sfidano Oyebode e Monfardini. Il doppio femminile ha concluso la giornata. Eliminata la coppia Roncallo-Carnovale dalle tedesche Klee-Schreiner, fuori anche la Barani che ha fatto coppia con la Picu. Vanno avanti Vivarelli e Monfardini. Oggi la quarta giornata, dalle 10 il doppio misto.

