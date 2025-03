Rossetti va subito al comando 

Il pronostico non era forse troppo complicato ma Luca Rossetti l’ha rispettato in pieno, dominando la prima giornata del 3° Rally Sulcis Iglesiente. Il pilota friulano (con Nicolò Gonella sull’altro sedile della Skoda Fabia Rs), è stato più forte anche di una penalità di 10” nel primo tratto cronometrato e comanda la corsa della Mistral Racing dopo 4 delle 10 speciali previste. Nel suo ruolino i successi nello shakedown e in tre prove, dopo quella iniziale di Is Arruastas, a Iglesias. Oggi partirà con una dote di 12”1 su Pisano-Musselli (Skoda Fabia R5). 23”6 sui campioni uscenti Gessa-Pusceddu (Skoda Fabia Evo) e 37”1 su Dettori-Demontis (Skoda Fabia Rs Rally2) e 1’39”1 su Abate-Iscaro (Skoda Fabia R5). Settimo e primo tra le “due ruote motrici” (Trofeo Cammino Minerario di Santa Barbara) l’ittirese Enrico Piu, con Gian Mario Fodde su Peugeot 208 Rally4.

Nel rally storico, dopo la terza prova, comandano Casalloni-Frau su Peugeot 205.

Oggi due ripetizioni delle ultime tre ps: Nuxis-Santadi (7,49 km, ore 9.35 e 13.30), Perdaxius (5,27 km, alle 10.10 e 14.05) e Maladroxia (9,64 km, ore 10.55 e 14.50) prima dell’arrivo alle 15 in piazza Sella, a Iglesias.

