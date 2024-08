Rossetti-Bacosi centrano il piattello d’oro 

PARIGI. Un oro, il nono per l'Italia a Parigi 2024, ampiamente meritato, al termine di una finale appassionante, piattello dopo piattello. A conquistarlo sono stati nel Mixed Team di Skeet Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, già campioni olimpici a Rio nell'individuale, e ieri superlativi a primeggiare in questa gara mista che per la prima volta faceva parte del programma dei Giochi. Così viene ripristinata la tradizione, venuta meno a Tokyo, che fa dell'Italia la maggior potenza mondiale del tiro a volo, in perenne lotta per il primato con gli Usa, e una delle principali “fornitrici” di successi olimpici per l'Italia. Ed è un'Italia che anche quando non vince con i propri atleti, lo fa con i suoi tecnici che allenano le nazionali di mezzo mondo, come nel caso della cilena Crovetto che qui ha vinto nella prova femminile e ha come tecnico il romano Christian Eleuteri.

La finale

Ma il programma del tiro a volo di Parigi 2024 non poteva avere chiusura migliore di questa finale, perché nella sfida dell'oro i due olimpionici italiani se la sono dovuta vedere con coloro che finora erano stati i protagonisti della stagione, ovvero la coppia americana formata dalla 23enne texana Jewell Austen Smith e dal “cecchino” Vincent Hancock, il miglior tiratore della storia, medaglia d'oro dello skeet in quattro diverse edizioni dei Giochi, da Pechino fino a Parigi. Il suo dominio è stato interrotto soltanto da Rossetti, a Rio, e a questo proposito c'è da sottolineare che il poliziotto toscano è stato di parola. Prima di partire per la Francia aveva detto che avrebbe di nuovo battuto Hancock e lo ha fatto sul serio, seppure in coppia, con una Bacosi che se non avesse avuto 38 di febbre prima della gara individuale probabilmente (visti i risultati ottenuti quest'anno) sarebbe salita anche in quel caso su quel podio. E non sbaglia, l'azzurra di Città delle Pieve, quando a fine gara, lasciando da parte per un attimo la sua proverbiale modestia, dice “tre medaglie (a Tokyo fu argento ndr ) in tre partecipazioni alle Olimpiadi sono tanta roba, ma io lo so di essere forte. Mi sento come Kimberly Rhode, una leggenda del mio sport». E lo è.

