«Rossella, la nostra favola è finita» 

Gli amici arrivano nella parrocchia di San Leonardo, a Serramanna, a piccoli gruppi: attorno all’avambraccio ciascuno ha un nastro lilla, il colore preferito di Rossella. Osservano commossi la distesa di cuscini floreali, in prevalenza rose bianche e viola, in attesa del carro funebre che riporta a casa la loro amica, morta a 25 anni domenica all’ospedale Brotzu dopo essere volata fuori strada con la sua auto sulla Sp 56.

L’omelia

«Sono molte e difficili le domande che salgono dal cuore davanti alla sua bara», dice don Giuseppe Pes nella sua omelia: «Domande riguardo alla dinamica dell’incidente che l’ha uccisa, alle sue cause (se possono essere determinate), alle responsabilità dirette o indirette (se esistono). Ma sentiamo con chiarezza che, se una risposta esauriente a tutte queste domande fosse data, sfiorirebbe solo il mistero che ci sta davanti ma non ci soddisferebbe del tutto». E non ci sono risposte per mamma Susanna, papà Sandro, la sorella Maria Antonietta, che non distolgono lo sguardo dalla bara bianca. Federico, suo compagno da 11 anni, rimane accanto alla bara per tutto il rito funebre. Al lato, il gonfalone del Comune di Serramanna con un nastro nero in segno di lutto.

La chiesa è gremita, e i tanti che non sono riusciti a trovare un posto all’interno attendono in silenzio sul sagrato. Sono amici, parenti, ma anche semplici conoscenti: è tangibile la commozione di un paese intero che si è stretto intorno alla famiglia Marongiu per l’ultimo saluto alla giovane donna.

Ultimi saluti

Dopo l’eucaristia, prima del congedo, prende la parola un’amica di Rossella: «Tutte le stelle si spengono, anche quelle più luminose, ma siamo fieri di aver conosciuto la stella più luminosa di tutte. Hai lasciato un vuoto incolmabile: ovunque tu sia tienici per mano per tutta la vita. Ti sentiremo vicini ovunque saremo». Straziante il messaggio del fidanzato, Federico Schiavo: «Ciao, amore mio. È il giorno che non avrei mai voluto vivere. La nostra era una favola, come quelle che si scrivono nei libri. Purtroppo siamo ai saluti e ora chiudiamo il libro. Sei la cosa più bella che mi sia capitata. Ora godiamoci insieme questa ultima passeggiata».

Diverse comunità unite

Oltre al sindaco Gabriele Littera, che ha proclamato il lutto cittadino durante le esequie («Ho ritenuto doveroso interpretare i sentimenti di profonda commozione e immenso cordoglio della cittadinanza»), in chiesa c’è Federico Sollai, il sindaco di Villacidro, paese natale di mamma Susanna: unisce diverse comunità, il lutto per la prematura scomparsa di una giovane vita, nata e cresciuta a Serramanna e che aveva scelto di trasferirsi a Samassi per iniziare la convivenza con il fidanzato.

L’uscita della bara è stata accompagnata da un lungo applauso e dal lancio di palloncini bianchi e lilla.

