Rossella e l’eredità d’amore 

Non solo una borsa di studio, ma un’eredità intellettuale e morale nel nome di Rossella Marongiu, l’infermiera di Serramanna di 25 anni deceduta tragicamente un anno e mezzo fa in un incidente stradale avvenuto nel percorso verso il lavoro. Un’eredità da consegnare alle giovani generazioni, alle ragazze e ai ragazzi che sceglieranno il percorso universitario per la laurea in scienze infermieristiche. Nel nome di Rossella, dunque, il premio istituito dal Comune e destinato agli studenti che eccellono nelle materie sociosanitarie.

Grande emozione

Nella sala conferenze Vico Mossa dell’ex mattatoio di Serramanna, la consegna del premio è stata un momento ad alto tasso di emotività. Il “Premio Rossella Marongiu”, nella sua prima edizione è andato a una giovane neo infermiera serramannese (Alessia Fenu). «Una professione», ha detto la madre di Rossella, Susanna Sollai, che l’ha voluta ricordare con straordinaria compostezza, e dolcezza, durante la cerimonia, «che per lei non era semplicemente un lavoro, ma una missione, un modo di stare accanto a chi soffriva e aveva bisogno di essere accolto». Questo premio alla sua memoria, ha detto ancora la madre, «ha la capacità di trasformare il dolore della nostra famiglia in un messaggio di speranza e di merito».

Quella tragica alba

Non era ancora sorto il sole il 12 gennaio del 2025, e Rossella aveva già lasciato la sua casa di Samassi dove viveva con il compagno Federico Schiavo, per raggiungere l’ospedale Brotzu di Cagliari, dove prestava servizio. Nella provinciale 56, tra Samassi e Serrenti, l’incidente che spense il sorriso dell’infermiera, facendo precipitare nel dolore il padre Sandro, la madre Susanna, la sorella e il fidanzato. «È un dolore che non auguro a nessuno. Più passa il tempo e peggio è, Rossella era sempre sorridente e premurosa nei miei confronti», ricorda Sandro Marongiu. «Rossella non sarà ricordata solo per come ci ha lasciato ma soprattutto per come ha vissuto», riprende la madre, che disegna con i colori dell’amore di mamma il ricordo della figlia: «Era un’infermiera preparata e professionale, ma prima ancora delle sue competenze c’era la sua umanità, sapeva ascoltare, rassicurare, tendere una mano, si prendeva cura delle persone con dolcezza, rispetto e sensibilità». Il dolore lascia aperta la porta alla speranza. «Rossella non potrà più essere con noi», prosegue Susanna Sollai, «ma il suo esempio continuerà a vivere ogni volta che qualcuno sceglierà di aiutare un’altra persona con competenza, con rispetto e con amore. Vivrà nel ricordo di quanti l’hanno conosciuta e in questo premio che porterà il suo nome».

Messaggio di speranza

Il sindaco Gabriele Littera: “La prima edizione del Premio Rossella Marongiu trasforma il ricordo di una giovane e straordinaria donna in un messaggio di speranza e di cura per gli altri».

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