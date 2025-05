Rosse, il giorno più nero 

Imola. «La prima cosa da fare é scusarsi perché quando c’è così tanta passione intorno a un team e noi non passiamo neanche la Q2 fa male, anche dentro al team stesso, credeteci. Un livello di performance così non é accettabile. Dobbiamo reagire»: Charles Leclerc è durissimo nel commentare (a Sky Sport) la deludente performance delle Ferrari nelle qualifiche del GP dell'Emilia Romagna di F1, che si correrà oggi alle 15 a Imola: undicesimo il monegasco, dodicesimo Lewis Hamilton. Entrambi già fuori nel Q2 per la delusione della tifoseria del “Dino ed Enzo Ferrari”, che si aspettava molto di più anche dal diciottenne bolognese della Mercedes, Kimi Antonelli, 13°.

Dominatore

A conquistare la pole position è stato il leader del Mondiale, Oscar Piastri. Il pilota della McLaren ha girato in 1’14”670, precedendo di appena 34 millesimi la Red Bull del tricampione del mondo Max Verstappen e di 0”137 la Mercedes di George Russell. Deludente l'altra McLaren, quella del britannico Lando Norris, quarta a quasi tre decimi. In terza fila ci saranno l'Aston Martin di Fernando Alonso e la Williams di Carlos Sainz, con monoposto invertite in quarta (Alexander Albon e Lance Stroll). Le due Ferrari sono state precedute anche da Isack Hadjar (Racing Bull) e Pierre Gasly, con la Alpine superstite dopo l’uscita di pista di Franco Colapinto nel Q2. Oggi alle 15 un gran premio denso di incognite per la Ferrari, così come è il futuro di una Scuderia lontana dal poter lottare con le migliori avversarie.

