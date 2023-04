Rossana Ledda candidata a sindaca 

A Macomer è ufficiale la candidatura di Rossana Ledda, vice sindaca da dieci anni, alla guida dello schieramento che rappresenta l’attuale maggioranza. Per ora sono due le liste contrapposte a Ledda. Una è guidata da Riccardo Uda e l’altra è Macomer 2030, nella quale prosegue il confronto. A Sindia sono due gli schieramenti. Il primo guidato da Franco Scanu, sindaco dal 2005 al 2013, e l’altro da Sergio Obinu, ex consigliere regionale dell’Udc, ufficiale sanitario a Bosa.

La vice sindaca

A meno di due settimane dalla presentazione delle liste, nei due centri del Marghine sono giorni di trattative alla ricerca di candidati nuovi e possibili alleanze. A Macomer si delinea la partecipazione di tre liste. Antonio Succu, sindaco uscente, si ricandida come consigliere nella lista di Rossana Ledda, la quale afferma: «Ho ricevuto sollecitazioni dalla maggioranza e dalla società civile riguardo l’opportunità di una candidatura alla carica di sindaca. Stiamo lavorando in tal senso, consapevoli che la mia esperienza maturata in 10 anni, con a fianco tante persone esperte ed altrettanti giovani e nuovi della politica, possano dare un segnale di continuità e allo stesso tempo un forte segnale di cambiamento». Dall’altra c’è lo schieramento capeggiato da Riccardo Uda (sindaco dal 2008 al 2013), assieme a Maria Luisa Muzzu (candidata sindaca nel 2018) e, in maniera trasversale, anche personaggi di spicco della politica, dell’economia e del mondo dello sport. «Noi - Uda - vogliamo rilanciare Macomer. È l’unico vero obiettivo».

Pirisi e M5S al bivio

Nel gruppo Macomer 2030 è certa la partecipazione di Luca Pirisi, Valeria Tola, Azzurra Lochi, Giovanni Cocco, Andrea Scognamillo. È finito con un nulla di fatto l’incontro tra il gruppo progressista e il M5S. «Noi rappresentiamo un blocco civico progressista e innovativo che è in fase di maturazione - dice Luca Pirisi - in settimana dovremo concludere tutto». Non è dello stesso avviso l’esponente del M5S, Maurizio Cossu: «Quello di Macomer 2030 è un progetto che condividiamo in tutto. Deve però essere un progetto della comunità e per la comunità. La figura del candidato sindaco deve essere espressione della società civile, quindi una figura che unisce e non in continuità col passato. Luca Pirisi non è una figura che unisce».