Rosmarino: via ai lavori nella pineta 

Per ora le squadre sono all’opera nella cittadella dello sport, ma poi toccherà anche alla pineta di Rosmarino e alle frazioni: hanno infatti preso il via i cantieri per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. Saranno impegnati nei prossimi mesi 12 lavoratori chiamate con la propria professionalità a garantire maggiore decoro urbano in centro, periferia e borghi. Le maestranze dovranno piantumare, potare alberi e arbusti, realizzare recinzioni, eliminare le erbacce.

Come ha precisato l’assessore alle Manutenzioni Piero Porcu «gli interventi hanno lo scopo di promuovere la fruibilità di molte aree e migliorare le zone verdi». La gestione del cantiere è affidata alla società in house Somica. Attualmente gli interventi sono nella cittadella dello sport, ma toccherà anche a via Brigata Sassari, via Dante, il parco di Rosmarino, via Dalmazia, Cortoghiana e Bacu Abis. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA