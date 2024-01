Rosmarino, fischio d’inizio per il calcetto 

Dopo sei anni di incuria, abbandono e vandalismi, è stato finalmente assegnato in gestione anche il nuovo campo comunale di calcetto in erba sintetica di Rosmarino, quartiere popolare di Carbonia. L’impianto riveste un significato sociale: era stato realizzato ai piedi del parco assieme alla palestra adiacente (usata come centro Covid dopo anni di incuria e assegnata di recente ad alcune società di boxe e arti marziali) come quota parte del Comune nel progetto di rilancio del quartiere i cui oneri maggiori sono di Area. Una volta completato, però, il campetto era rimasto chiuso per anni per cavilli burocratici, con buona pace dei ragazzini del rione, sino a quando non ha preso il sopravvento la tentazione di aprirsi un piccolo varco e usare il campetto per sfide all’ultimo gol. Ma il campo era stato anche bersagli di continue irruzioni di vandali che due anni fa erano arrivati addirittura a bruciare parte del manto sintetico. Una costante, poi, l’abbandono di rifiuti.

Gestione associata

Certo il destino di quello spazio per giocare e allenarsi non è stato agevolato dal fatto che i bandi comunali si rivelavano sempre privi di candidati. Sino a pochi giorni fa, quando tre società cittadine di calcetto (Eracle, Real Carbonia e Atletico Carbonia 99) si sono messe insieme per gestire l’impianto per le gare dei loro campionati. L’uso è prevalentemente notturno, quindi viene accesa l’illuminazione (a sua volta in passato vandalizzata).

«Ci siamo raccordati nella gestione – sottolinea Enrico Deriu, 57, vice presidente dell’Atletico Carbonia – trovando un punto di intesa: accettabile anche il basso affitto che il Comune di chiede». I club hanno iniziato i lavori di manutenzione: «Abbiamo rappezzato il manto distrutto – fa sapere Fabio Piras, capitano della Eracle – e ci siamo accordati per la gestione degli spogliatoi. Cercheremo di avere massima cura del campo. Siamo contenti prima di tutto per il rione». Giuseppe Pilleri, presidente del Real Carbonia, fa una previsione: «A questo punto, con l’impianto a disposizione, non escludiamo di metter su il settore giovanile».

Utilizzo libero

La presenza dei club autorizzati è garanzia di sorveglianza dell’impianto almeno di sera, mentre la mattina e il pomeriggio il campo resta aperto (salve diverse indicazioni) per venire incontro ai ragazzini del quartiere. «Non è un aspetto secondario», commenta Beatrice Aru, una mamma che abita a Rosmarino: «Campo e palestra sono sorti prevalentemente per i bambini del rione».

Esprime soddisfazione anche l’assessora allo Sport, Giorgia Meli: «Abbiamo dato risposta a chi chiedeva di sottoscrivere convenzioni e bene anche che i club si siano raccordati pure con chi usa la palestra».

