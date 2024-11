Rosina Corona ha spento 106 candeline 

Grandi festeggiamenti, a Baressa, per Rosina Corona, che martedì scorso ha compiuto 106 anni. Nata a Baressa il 26 ottobre 1918 in una famiglia con 8 figli si trasferì a Cagliari per lavoro e lì ha vissuto per oltre 90 anni. Poi la decisione di tornare a Baressa per stare con le due sorelle di poco più giovani di lei. È molto religiosa, a Cagliari si è sempre occupata di beneficenza e casa sua è stata il punto fermo per i parenti che si dirigevano verso la cittadina cagliaritana. Attualmente Rosina Corona è ospitata nella struttura per anziani di Mogoro. Ha portato gli auguri della comunità di Baressa anche il primo cittadino, Mauro Cau. «Come amministrazione – commenta il sindaco – facciamo i nostri più sentiti auguri a signora Rosina per il bellissimo traguardo raggiunto. Per l’occasione sono voluto essere presente per portargli la vicinanza e l’affetto della nostra comunità». ( g. pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA