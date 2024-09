Rosella Postorino: i suoi romanzi, lo stupore ma anche la condanna  del venire al mondo, la famiglia, la maternità e lo sradicamento 

«C’è in gioco la sopravvivenza, a ogni libro (…) Basta leggere diari o lettere di scrittori, per capirlo». Basta leggere lo stupendo “Nei nervi e nel cuore. Memoriale per il presente” (pubblicato da Solferino, 224 pagine, 17,50 euro) di Rosella Postorino, da cui è tratta la citazione, per averne ulteriore conferma. Non ci si inoltra qui nel territorio del romanzo, che alla pluripremiata autrice ha portato il successo mondiale de “Le assaggiatrici” — vincitore del Campiello nel 2018 e tradotto in più di trenta lingue, successo confermato da “Mi limitavo ad amare te”, finalista al Premio Strega nel 2023. “Nei nervi e nel cuore” è un diario intimo e politico nel quale Postorino mette a nudo il suo sguardo sulla vita e sulla memoria, personale e collettiva, senza smarrire un briciolo della cura e del rigore nella composizione che da sempre caratterizza la sua scrittura («questo libro mi rivela in un modo più diretto di quanto non faccia un romanzo. Mi rivela in un tempo preciso, l’epoca che abitiamo, mi rivela gettata nella Storia e dalla Storia condizionata – come ciascun essere umano»).

L’infanzia nel calore familiare a Reggio Calabria, il primo sradicamento a nove anni per seguire i genitori in Liguria (San Lorenzo al Mare), la scelta di studiare a Siena e dopo trasferirsi a Roma, dove proseguirà il suo apprendistato alla scrittura e alla vita; nel mentre attraversare i mutamenti del corpo, scoprire l’amore, gli uomini e i limiti del patriarcato; crescere, maturare e diventare adulta, affrontare il tema della maternità (non solo quella biologica delle coppie eterosessuali), dell’inaccettabile morte che tutti accomuna, dei migranti o delle derive illiberali nell’Europa (dis)unita; sempre in dialogo serrato con altri libri e scrittori (come Cesare Pavese, che ispira il titolo), sempre mettendo in evidenza come la fragilità possa convivere con la forza e ogni verità vada sempre pungolata dal dubbio; attraverso brevi capitoli indipendenti e correlati, che insieme assommano un respiro più ampio: questo è “Nei nervi e nel cuore”, questa è Rosella Postorino.

I distacchi, gli sradicamenti, i ritorni: ogni separazione comporta la sua quota di dolore, ma offre anche a chi scrive ulteriori strumenti per indagare il mondo, gli esseri umani?

«Forse l’imprinting del mio sguardo è quello della sradicata, e forse da questo dipende il fatto che io consideri lo sradicamento una condizione dell’umano. Tutti per venire al mondo siamo sradicati da un corpo, quello di nostra madre, e ho l’impressione che i miei romanzi, in fondo, non parlino che di questo: dello stupore e della condanna del venire al mondo. Ne parla anche questo libro, che non è un romanzo».

Nel testo leggiamo che ogni passione comporta uno “spreco di sé”: lei cosa ha sprecato per dedicarsi in questo modo alla scrittura?

«Lo spreco di sé era l’espressione che ne “La strada di San Giovanni” Italo Calvino usava per indicare la sua passione per la scrittura, opposta e speculare alla passione del padre per le piante. Non credo che riuscirei a vivere senza una forma di spreco di me, e quindi ho sprecato quasi tutto, fatica fisica e solitudine e senso di colpa verso gli altri, ma senza farlo sarei sopravvissuta peggio, credo. È solo un’ipotesi».

Lei sposa una visione della maternità più estesa rispetto al perimetro di quella biologica: quali esperienze e ragionamenti l’hanno portata a questa conclusione?

«Ci sono psicanalisti che sostengono che dobbiamo adottare anche i figli che abbiamo generato biologicamente. È nel momento in cui ci relazioniamo con loro che diventiamo madri. In generale, ogni volta che si mettono dei confini per creare gerarchie sociali io mi spavento. Il muro è sempre una forma di esclusione, di discriminazione. Perché, come sostengono alcune, la maternità adottiva non dovrebbe essere chiamata maternità?».

Fra i tanti scrittori citati ricorre come sempre, in modo preponderante, la sua scrittrice più amata, Marguerite Duras. Cosa l’ha sempre attratta di questa autrice e com'è cambiato il “rapporto con lei” crescendo, negli anni?

«Di Marguerite Duras continuano a interessarmi tutte le ossessioni che si manifestano nella sua scrittura, dall’infanzia alla maternità al desiderio a Dio ai rapporti di potere al dolore come inevitabile esperienza umana. Negli anni, credo di capirla sempre di più, e non smetto di trovare elementi nuovi di riflessione, studiandola ogni volta secondo prospettive precise. La me quindicenne che la leggeva aveva una fascinazione che è diventata nel tempo un solido legame: posso amare meno certi suoi libri degli anni Ottanta o Novanta, ma nello stesso tempo comprendere appieno la grandezza assoluta dell’opera in sé, l’originalità e la radicalità di un percorso».

In “Nei nervi e nel cuore” torna spesso il verbo “invecchiare”, contrapposto al paradiso perduto dell’infanzia. Cosa rappresenta per lei questa nuova età che sembra ribadire come una conquista?

«Non necessariamente invecchiare è una conquista: non avere più tutte le strade davanti può far sentire anche molto vulnerabili. Forse però, se sei riuscita a fare almeno in parte ciò che desideravi, si allentano certe forme di sottomissione allo sguardo altrui, alle aspettative altrui, per esempio a quelle maschili verso di te che sei una donna. Ma è un percorso accidentato e mai lineare».

Sembra essere invecchiato bene uno dei suoi registi italiani preferiti, Nanni Moretti. Perché crede che valga sempre la pena di guardare un suo film?

«Perché, come dico nel libro, i suoi film sono una sfaccettata lezione di scrittura. Per il senso tragico dell’esistenza che rivelano, pur e soprattutto nella comicità. Per l’ossessione quasi religiosa verso le parole. Perché l’estetica, in questo regista, non è scissa mai dall’etica».

RIPRODUZIONE RISERVATA