Rosella Boi presidente Aso 

A Oliena rinnovate le cariche della storica associazione Aso, fondata quasi 34 anni. Una partecipata assemblea ha nominato presidente Rosella Boi, 32 anni. «Bisogna investire molto sulle risorse umane. Il Covid ha spaventato ed allontanato molti: l’associazione è aperta a tutti», dice facendo appello «a chi per mille motivi ha deciso di andare via, ai tanti giovani e adulti, curiosi di entrare a far parte di questo mondo». Annuncia l’impegno per il gruppo di protezione civile e per la nuova sede. «Abbiamo bisogno del supporto di tutti, rinnovando la collaborazione con le istituzioni, a cominciare dall’amministrazione comunale». Vicepresidente è Tonino Corrias, tesoriera Pietrina Fois, economa Franca Anna Sanna, direttore dei servizi Dario Capelli e consiglieri Francesco Sanna e Graziella Tuffu.

