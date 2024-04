Rose sui banchi di Patrick e Ythan 

Due rose bianche vicine una all’altra. E un gran silenzio tra i banchi vuoti. Due rose per Patrick e Ythan. Ieri mattina nella scuola media Deledda a Biscollai il rientro dalle vacanze di Pasqua è tragico. Due alunni Patrick Zola e Ythan Romano di 15 e 14 anni, da lunedì non ci sono più. Morti, inghiottiti dal cedimento di un solaio in una casa abbandonata dove erano andati con un compagnetto per giocare nel quartiere di San Domenico Savio. Gli eredi e i proprietari dello stabile teatro della tragedia, 14 in tutto, sono stati iscritti sul registro degli indagati dalla Procura di Nuoro con l’accusa di omicidio colposo. Anche il vescovo di Nuoro, Antonello Mura, ieri ha voluto far visita ai genitori, raggiunti nelle loro abitazioni. Un incontro di vicinanza e affetto, molto riservato. Intanto oggi dovrebbe svolgersi l’autopsia sui corpi dei ragazzi, alle 19.30 la fiaccolata dal luogo della tragedia sino all’oratorio.

Le rose tra i banchi

Il sole, che ieri ha accolto migliaia di studenti anche a Nuoro al loro rientro dalle vacanze, proprio non riusciva a entrare nell’aula della terza dell’istituto Deledda, nel quartiere di Biscollai. Fuori dalla scuola pochissimi ragazzi. I compagni di Patrick e Ythan non ci sono. In sala professori l’atmosfera è mesta. «Siamo qui per abbracciarli e affrontare questo momento», dicono le insegnati dei ragazzi. Il preside Andrea Antonio Fadda parla di «un terremoto che ha travolto tutti, ora è il momento della compensazione, abbiamo già chiesto al Comune dei percorsi di supporto». Il preside e le insegnanti al suono della campanella chiamano i ragazzi in palestra, parlano con loro. Nessuno può vedere quando le due rose bianche vengono poste sui banchi. Due banchi vicinissimi, all’ultima fila. Bastano le lacrime agli occhi della prof a far capire quanto quel gesto, quell’attimo, vuole rimanere intimo. Le parole faticano a spiegare. Il preside quasi si commuove: «Ricordo bene tutti e due, di Patrick, soprattutto il suo sorriso ma anche di Ythan, appassionato di motociclismo».

La fiaccolata

I compagni di scuola non ci sono e la grande vetrata della classe lascia fuori il sole. Il tepore non riesce a scaldare i cuori. «Li conoscevo, avevamo la classe affianco, non ci credo ancora», racconta una ragazzina prima dell’ingresso. Ieri è stato il momento del dolore, del silenzio, della consapevolezza perché, come dice un uomo lasciando la figlia all’ingresso della scuola, «anche il gesto più normale, come quello di vedere un padre in auto ad attendere il sorriso contagioso di Patrick all’uscita da scuola non ci sarà più». «Mia figlia li conosceva di vista, è dispiaciuta», dice una mamma. Oggi alle 19.30, su iniziativa della parrocchia, ci sarà una fiaccolata partendo dal casolare dove è avvenuta al tragedia per arrivare all’oratorio. Intanto, anche la scuola di Furreddu, per partecipazione al dolore che ha sconvolto la città, ha annullato l’evento del giardino didattico con la piantumazione di alberi previsto oggi. Sul fronte delle indagini, oggi l’autopsia del medico Matteo Nioi. Si lavora per capire responsabilità sulla messa in sicurezza dello stabile, se si poteva e doveva fare di più.

