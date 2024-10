Rose e lumini in ricordo di Giusi e dei suoi figli 

Nuoro prova a ripartire, senza dimenticare, ad una settimana dalla strage di via Ichnusa, dove hanno perso la vita Giusi Massetti e i figli Martina e Francesco Gleboni, uccisi dal marito e padre, Roberto Gleboni, che nella sua furia ha anche tolto la vita al vicino di casa Polo Sanna, ha ferito la madre e l’altro figlio e si è poi suicidato. La città cerca di ritrovare la speranza e la forza di andare avanti. Un mazzo di rose e un lumicino nell’androne della casa dei nonni dell’unico sopravvissuto, il ragazzo 14 enne, ricorda il grande affetto che tutta la comunità ha cercato di trasmettere alla famiglia travolta da una tragedia impossibile da capire, in giorni che hanno segnato per sempre non solo i diretti protagonisti, ma anche la storia della città. Una storia che ha lasciato aperti tanti interrogativi su cui continuano a lavorare gli inquirenti, alla ricerca nelle telecamere, nel tragitto fatto dall’uomo in fuga verso la casa di via Gonario Pinna (dove si è tolto la vita e ha ferito gravemente la madre Maria Riccardi) qualche dettaglio, come lo si cerca nei cellulari o negli accertamenti finanziari sulla famiglia Gleboni-Massetti. Si cerca il perché di quella lite che il 25 settembre ha scatenato la furia omicida.

RIPRODUZIONE RISERVATA