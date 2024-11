Rose bianche per l’addio alla mamma 

Una quindicina di bambini, tutti con una rosa bianca nella mano, compagni di scuola dei due figli della vittima (14 e 11 anni), hanno aperto il funerale di Antonietta "Tetta" Ninu, la 41enne, che mercoledì mattina è rimasta uccisa dopo la collisione tra due mezzi, condotti da due pensionati del paese, vicino ad un passaggio a livello ferroviario. Uno di quei mezzi, dopo l'impatto, è carambolato senza controllo ai lati della strada, travolgendo la donna, mentre camminava nel marciapiede che costeggia le ferrovie, nella zona di Birdis, assieme alla mamma, Franca Urrazza. Ieri pomeriggio i funerali.

Silenzio e dolore

Una folla ammutolita, ha gremito la chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, al centro del paese. Un silenzio surreale ha caratterizzato lo svolgersi delle esequie, con la gente che ha riempito la chiesa all'inverosimile, accalcandosi poi davanti al cimitero, per dare l'ultimo saluto alla donna. Le serrande erano abbassate nei bar e nelle attività commerciali. Dentro la chiesa, oltre ai canti del coretto parrocchiale, si sentivano soltanto il lamento della mamma della vittima, testimone della tragedia, e il pianto dei parenti e dei due bambini, figli di Antonietta Ninu.

Le parole del parroco

Perché? Perché tanto accanimento della sorte contro una donna che ha avuto poca fortuna nella sua esistenza? In tanti si sono rivolti al parroco, don Ottavio Sias, per avere risposte. Ha risposto dal pulpito il sacerdote, sintetico e preciso: «Un perché? In questo momento si cerca una consolazione, che solo Dio può dare, con una benedizione che scaturisce dal cuore. Ancora una volta il paese viene colpito da una tragedia. La gente di questa comunità si stringe alla famiglia di Antonietta, in questo momento di grande dolore. Tutti insieme, continuiamo a vivere nella speranza della Risurrezione». Un paese in lutto, che ha voluto accompagnare nel suo ultimo viaggio Antonietta Ninu, stringendosi ai familiari, fino al cimitero. «Una comunità sgomenta e attonita, colpita ancora una volta da una tragedia - dice il sindaco, Gian Pietro Arca - che si è raccolta attorno ai familiari della nostra Antonietta, una giovane vittima, uccisa in maniera quasi inspiegabile». Sul marciapiede solo un mazzo di fiori freschi e alcuni lumicini testimoniano una immane tragedia.

