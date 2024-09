Rose bianche per l’addio a Paola 

«Grazie Paola, per quello che ci hai dato nella tua breve vita». Sono parole rivolte a un feretro bianco, ieri nella chiesa dei Cappuccini, da don Franco Manunta nell’addio alla 26enne sassarese morta giovedì scorso al Santissima Annunziata dopo lo scontro, la notte del 27 agosto, tra la Yaris della giovane e una Honda sulla statale 291 vicino alla rotatoria di Rudas.

Il cuore che smette di battere sembra un paradosso nel caso di Paola Sanna, la cui energia e determinazione tracima dai ricordi di chi l’ha conosciuta e amata. «Era una che non si arrendeva mai», dice il sacerdote. Non desisteva negli studi di ingegneria chimica a Cagliari, che stava per concludere. «Le mancavano due esami e la tesi», ricorda Leonardo, un collega di università. Non gettava le armi nello sport, praticato per anni in una delle discipline più dure, come il triathlon. «Si era classificata 15esima ai campionati nazionali», dice Ivan, amico di famiglia.

Centinaia di persone in chiesa, tutti alle spalle di Salvatore, il padre, bancario in pensione da due mesi, della mamma, Luciana, di professione cardiologa, del fratello Marco, e di Daniele, il fidanzato. Un’amica si rivolge a Luciana, stretta in un abbraccio al marito: «Non ti mollo, ti starò vicina». La funzione ospita altre due testimonianze della personalità di Paola, riportate da Andrea e Francesca, suoi compagni di studi. Soprattutto quando si programmava, e sognava il futuro tra vent’anni, magari in mezzo al mare. «Diceva che avrebbe avuto una barca - continua Andrea - E al mare indicava quella dei suoi desideri». Don Franco continua: «Hai compiuto un miracolo, Paola, perché con gli organi che hai donato hai salvato molte vite».

