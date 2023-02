Rose bianche e lacrime per Chiara 

Solo quando si riprenderà, potrà essere interrogata dal giudice. E quello potrebbe essere un momento decisivo nelle indagini per fare piena luce su quanto accaduto. Soltanto la mamma potrebbe spiegare cosa ha innescato quella furia che l’ha portata a colpire con un coltellino svizzero rosso la figlia per ben trenta volte. Condizionale d’obbligo alla luce del precario equilibrio psichico della donna, che da tempo soffriva di un forte disagio tanto che già in passato era stata ricoverata in Psichiatria. Secondo l’avvocato Filippo Cogotti, che assiste il padre Piero Carta, tutto è legato all’intenzione di Chiara di andare a vivere con il papà. «Lei più volte aveva detto alla mamma che il regalo per il suo compleanno sarebbe stato andare via da quella casa per trasferirsi dal papà e dalla nonna». Ipotesi che, secondo l’avvocato Aste, non hanno riscontri oggettivi.

Il provvedimento della gip Federica Fulgheri, su richiesta del pm Valerio Bagattini, è arrivato nel primo pomeriggio di ieri. Da quel momento Monica Vinci è stata piantonata nel reparto di Pschiatria del San Martino, dove è ricoverata dopo i vari traumi riportati quando ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dalla finestra del primo piano della casa di via Martiri del Risorgimento. Per la donna, assistita su incarico dei familiari dall’avvocato Gianluca Aste, l’accusa è di omicidio aggravato. Non appena le sue condizioni lo permetteranno sarà trasferita nel carcere di Uta, dove è presente un centro clinico attrezzato che potrà seguirla.

Un silenzio profondo in una piazza illuminata da migliaia di candele. Oristano ieri notte si è fermata per ricordare Chiara e far sentire la vicinanza alla sua famiglia. Un momento toccante nel giorno in cui ci sono stati anche sviluppi giudiziari: la gip ha disposto l’arresto per Monica Vinci, che sabato scorso ha ucciso a coltellate la figlia tredicenne.

L'arresto

Le indagini

La veglia

I visi segnati dalle lacrime, in mano una candela e il pensiero a quella amica che non c’è più. Compagni di scuola, insegnanti e tutta la città ieri sera si è fermata per ricordare Chiara. Un momento di riflessione proprio davanti alla scuola, in cui la tredicenne frequentava la terza C. Poco prima delle 21 la piazza Manno era invasa da oltre mille persone, raccolte in un silenzio toccante: in prima fila Piero Carta, il papà di Chiara, i familiari e l’arcivescovo Roberto Carboni, il sindaco Massimiliano Sanna e il presidente del Consiglio Peppi Puddu. E tantissimi ragazzini, circondati dai genitori e dagli insegnanti. A rompere quel silenzio la musica con il coro polifonico etnico Eleonora d’Arborea che ha intonato “Su bolu ‘e s’astore”, poi il coro Maurizio Carta che ha cantato Deus ti salvet Maria. E su queste note alcuni palloncini bianchi sono stati lasciati andare verso il cielo, due rose bianche sono state deposte su una delle finestre della scuola, ai piedi sono stati posati i lumicini e le candele. Momenti lunghi e sentiti per un ultimo abbraccio a Chiara.

