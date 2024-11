Rose bianche e girasoli per l’addio a Davide 

I fuoristrada parcheggiati nel piazzale, il rombo dei motori al passaggio del carro funebre, il pianto disperato di una madre che non riesce a reggersi in piedi e di un padre che cerca di farsi forza per entrambi. E poi un silenzio assordante e stonato che grida più di mille parole che sembrano rimbombare dentro la sala del cimitero di San Michele. Lì, dove accanto alla bara ricoperta da rose bianche e girasoli, qualcuno ha sistemato una serie di foto che ritraggono Davide sorridente, con un grande cuore rosso sotto e la scritta: “Ti porteremo sempre nel nostro cuore e il tuo sorriso sarà sempre presente”. Una promessa silenziosa, come il dolore della folla riunita per dare l’ultimo saluto al 41enne travolto dalla furia del torrente ingrossato dalle piogge di sabato scorso e ritrovato venerdì, dopo tante ricerche e altrettante preghiere non accolte.

Lacrime e silenzio

Sono in centinaia nel camposanto dove a dolore si aggiunge dolore; quello di mamma Marilena e papà Piergiorgio, dei fratelli Giovanni e Gigliola. Massimiliano con Simonetta, Maria Elena con Giorgio e i nipoti, gli amici, i conoscenti e chi sino all’ultimo ha scavato sotto il fango sperando di ritrovare Davide in vita. Lì, tra le montagne di Siliqua, nei pressi del fiume che non è riuscito a superare e lo ha condannato a morte. Si continua a pregare e ci prova Padre Ivan a donare un po’ di conforto a chi piange senza staccare gli occhi dalla bara di noce chiaro.

«Fratelli e sorelle, ricordo un giorno, avevo una sepoltura, era mattina e un giovane uomo si avvicinò. Credevo volesse chiedermi l’orario della messa, invece era un padre che aveva appena perso la figlia», racconta posando lo sguardo caritatevole sui genitori di Davide che piangono senza trovare pace. «Fratello, gli dissi, io non ho parole per te, lui mi rispose “lo so, ma io devo andare avanti”». No, non ci sono le parole giuste per attenuare lo strazio di chi piange un figlio, un fratello, un amico, un conoscente che in un sabato come tanti ha smesso di vivere quella vita piena come la sua. Con la vela, i fuoristrada e centinaia di persone che lo stimavano e oggi lo piangono.

L’ultimo viaggio

Continua a sorridere, Davide, nella foto che quando mettono la bara sul carro funebre rimane lì per un po’. Mentre i presenti si avvicinano silenziosi: il segno della croce, una preghiera, e la mano che sfiora la cassa nella lunga processione di sofferenza, dolore composto e dignità, nonostante tutto. E in quella foto ha il mare alle sue spalle, l’elemento naturale per lui che era stato campione di Laser e faceva lo skipper. Un mare fatto della stessa acqua che gli ha dato la morte impedendogli di uscire dalla sua Jeep Wrangler, diventata una trappola per lui ma non per l’amico a bordo riuscito a uscire prima che la furia dell’alluvione lo travolgesse. «La vita in un attimo ti cambia», osserva Padre Ivan. «Quando la morte arriva non lo sappiamo e il mondo ci cade addosso. È importante guardare avanti, guardare oltre con ciò che abbiamo nel cuore, la fede, i ricordi». Tanti. Troppi. Che adesso fanno solo piangere.

