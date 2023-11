Rosas, slitta il nuovo bando per la gestione dei locali  

Slitta il bando per l'affidamento delle strutture commerciali di Rosas a Narcao.

La mancata riconsegna delle chiavi del ristorante “Il minatore”, prevista per lo scorso giovedì 9 novembre, farà subire un ritardo notevole nella predisposizione degli atti relativi al bando di gara per la nuova gestione delle attività commerciali. All'appuntamento, come notificato del presidente Giovanni Maria Lai, il gestore non si è presentato, tanto che si sarebbe reso necessario l'intervento della Polizia municipale che ha presentato una relazione sulla vicenda. Già lo scorso luglio era stato sottoscritto un contratto fra l'associazione e la ditta che gestisce il ristorante in base al quale si prevedeva la chiusura dell'attività al 31 ottobre, con riconsegna dei locali il 4 novembre. Ma anche questo impegno era stato disatteso. Il sindaco di Narcao, Antonello Cani, dovrà ora occuparsi direttamente della vicenda: «Oggi faremo partire un'altra nota ai gestori – spiega - dove si chiederà la riconsegna delle chiavi della struttura nella giornata del 17 novembre. Se il ristoratore dovesse disertare ancora l'appuntamento saremmo costretti a fare un'ordinanza di sgombero dei locali». Intanto il Parco geominerario, secondo componente (il primo è il Comune) dell'associazione Miniere di Rosas, attende il parere dell'Avvocatura dello Stato, relativamente al pagamento della quota di partecipazione spettante e non erogata in questi ultimi anni.

