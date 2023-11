Rosas, ristorante chiuso ma nessuno restituisce le chiavi  

Sembra destinata a non finire la polemica per il ristorante “Il minatore “ nel sito mineraio di Rosas.

L'ultimo appuntamento per la consegna delle chiavi dai privati all'associazione era previsto lo scorso venerdì, ma i gestori anche stavolta lo hanno disertato. Ora il Comune si vedrà costretto a prendere altri provvedimenti anche se si vorrebbe escludere, per il momento, l'ordinanza di sgombero che richiederebe tempi troppo lunghi. Giovanni Maria Lai, presidente dell'associazione miniere di Rosas lo dice chiaramente: «Non possiamo permetterci di ritardare ulteriormente la predisposizione del bando di gara, abbiamo sentito anche il parere degli uffici preposti, pertanto l’ordinanza è da escludere. Sappiamo – continua - che il locale è chiuso da giorni e che non stia più accettando prenotazioni dunque ci auguriamo che a breve i gestori lascino libera la struttura. È nostro interesse chiudere questa partita nel migliore dei modi». Rosas è sempre stato un fiore all’occhiello per l’intera comunità: «Ciò che è nell’interesse dell'associazione e dei soci, Parco geominerario e Comune di Narcao, è prima di tutto la salvaguardia dei posti di lavoro e la situazione debitoria da sanare». Questa settimana dovrebbe pervenire il parere dell'Avvocatura dello Stato sui contributi pregressi: «Se positiva, – conclude – si potrà proseguire con questa gestione, l'alternativa sarà quella di creare una fondazione mista, pubblico-privata».

RIPRODUZIONE RISERVATA