“Rosario va in pensione” Stasera a Porto Rotondo lo scrittore Gianni Caria 

Il magistrato e scrittore Gianni Caria sarà ospite stasera alle 20 del Porto Rotondo Festival. A dialogare nello Yacht Club con l’autore di “Rosario va in pensione” sarà l’avvocato Sergio Deiana, presidente dell’Associazione Giovani Porto Rotondo.

“Rosario va in pensione”, pubblicato dal Maestrale, prende le mosse dalla figura del magistrato Rosario Livatino, assassinato dalla mafia il 21 settembre 1990, poco prima di compiere 38 anni. Caria, che all’epoca prestava servizio come magistrato ad Agrigento ed ebbe modo di conoscere Livatino, costruisce un'affascinante finzione teatrale a partire da una domanda: che cosa sarebbe accaduto se Rosario fosse sopravvissuto all’attentato?

Nel testo Livatino scampa all’agguato, si sposa, si trasferisce a Roma e arriva alla soglia della pensione. Attraverso questo destino immaginario, l’autore affronta temi universali e profondamente attuali: l’eroismo e il coraggio, la credibilità e l’inadeguatezza, la santità autentica e quella equivocata, il pentimento sincero e quello dettato dall’interesse, la giovinezza perduta e la malinconia per il destino dei genitori. Al centro della narrazione rimane soprattutto l’ingiustizia di una vita alla quale è stato negato persino il tempo di conoscere l’amore.

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