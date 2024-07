Rosaria, 85 anni, cuore rossoblù doc 

Saint Vincent . La fede non ha limiti, geografici o anagrafici. Tanti i tifosi presenti a Chatillon durante gli allenamenti del Cagliari, anche per una sola mattina, come Maria Rosaria Macis, 85 anni di Sant’Avendrace, da 62 anni a Bosconero, vicino a Torino. Emigrata con il marito, operaio alla Fiat, non ha perso il contatto con la sua terra natia grazie al Cagliari: «Lo scudetto la gioia più grande della vita». Famosa nel suo paese perché ogni promozione o salvezza, nel suo balcone cha si affaccia nella piazza principale espone la bandiera dei 4 Mori e del Cagliari. Non è scaramantica, ma quando in tv vede l’uscita della squadra avversaria, l’accompagna urlando “sa crobedda”, una mazzina ereditata dalla mamma anche lei tifosa rossoblù. Fede rossoblu che ha contagiato anche i figli, come Carla che rimpiange di non essere sarda.

Ma a Chatillon anche tante tifose non sarde che oltre il marito, hanno sposato i colori del Cagliari. Susy, 51 anni, valdostana, che per amore del compianto Mario è tifosa rossoblu da quando aveva 15 anni. «Pavoletti è Pavoletti, fiduciosa per questo Cagliari, Nicola è bravo». E i figli Christian ed Elisa più tifosi di lei. Giulia è di Salerno, vive a Saronno, con il marito non si perde nessun ritiro, non solo in Val d’Aosta. «Mio figlio Alessandro quando il Cagliari vince, il lunedì si presenta a scuola con la maglietta rossoblu».