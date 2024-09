Rosanna, ultimo saluto tra pochi intimi 

L’ultimo periodo della sua vita non è stato molto diverso dal giorno del suo funerale. Rosanna Pilloni, la donna di 78 anni ritrovata lo scorso 27 agosto dai carabinieri all’interno di un congelatore nel quale era rimasta rinchiusa chissà per quanto tempo senza che nessuno se ne accorgesse, è stata seppellita nella stessa indifferenza generale.

In chiesa

Alle esequie, celebrate ieri mattina dal vicario generale della diocesi di Cagliari, monsignor Ferdinando Caschili, c’erano meno di cento persone. La chiesa di Santa Vittoria era piena soltanto a metà, per accogliere i presenti sarebbe bastata anche una sola delle due schiere di banchi poste ai lati del corridoio centrale.

Al primo banco, accanto alla bara di legno chiaro posizionata ai piedi dell’altare, Andrea Mallus, il figlio minore della donna, arrivato dall’Irlanda giorni fa per dare l’ultimo saluto a quella madre con cui aveva perso i contatti cinque anni fa. Non c’era Sandro, l’altro figlio della settantottenne, che l’ha rinchiusa in un freezer nascondendola agli occhi del mondo ancora non si sa per quanto tempo non appena il suo cuore aveva smesso di battere. Ha dovuto attendere 25 giorni per poter avere finalmente una degna sepoltura, Rosanna Pilloni, come se quei due anni o più trascorsi all’interno di una tomba di ghiaccio non fossero stati abbastanza.

Ciò che rimane dopo che il feretro è stato tumulato nel cimitero del paese è un senso di amarezza, una muta tristezza che spinge a chiedersi quando questo paese, in passato coeso nei momenti di festa quanto in quelli difficili, abbia smarrito i valori fondamentali del senso della comunità e dell’empatia.

La parola

L’omelia di monsignor Caschili invita tutti a riflettere, le parole del vicario generale della diocesi di Cagliari spingono alla comprensione e al perdono di quel figlio che ha commesso un gesto così terribile: «La vicenda di Rosanna e di suo figlio non ha colpito solo Sarroch, ma tutta la comunità sarda. Non è il momento dei giudizi, questa storia serve a farci pensare a quanto sia fragile l’animo umano e in quali abissi possa trascinare la disperazione. Oggigiorno riusciamo ad avere grande visibilità attraverso i social network, siamo connessi con il mondo, ma poi non ci rendiamo conto di ciò che accade intorno a noi e delle sofferenze del prossimo. Siamo apparentemente in relazione tra noi, ma siamo circondati da isole nelle quali facciamo fatica a entrare».

Monsignor Caschili poi fa riferimento ala quarta stazione della Via Crucis, dove gli occhi di Gesù incrociano quelli sua madre, un’immagine carica di dolore ma anche di un amore senza limiti: «Una madre è capace solo di donare, non importa cosa abbia fatto suo figlio, continuerà ad amarlo incondizionatamente. Ora, Rosanna è passata dall’altra parte, è in paradiso, nonostante ciò continuerà a dare affetto ai suoi figli».

