Rosanna Lavezzaro, la prima donna a capo della Questura 

È la prima donna a diventare questore a Cagliari. Rosanna Lavezzaro, 58 anni torinese, dal primo febbraio prenderà il posto di Paolo Rossi, arrivato in città nel novembre del 2020 e che a fine mese andrà in pensione.

La Lavezzaro per pochi mesi è stata alla direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato. Ma fino allo scorso novembre era a capo della questura di Rimini e anche in questo caso è stata la prima donna a ricoprire quell’incarico, dall’aprile 2022. Prima ancora era stata questora a Novara e Vercelli. E nel suo passato, assegnata alla questura di Torino, è stata alla Digos, all’ufficio Immigrazione e capo di Gabinetto. Si è occupata, nel 2001, in occasione del G8 di Genova di tenere i contatti con i rappresentanti delle diverse forze di polizia estere. Altro ruolo di coordinamento anche in occasione dei Giochi Olimpici invernali di Torino 2006, mentre nel 2009 a L’Aquila si è occupata dell’ordine pubblico nel 35esimo vertice del G8.

Dunque da giovedì della prossima settimana sarà al posto di Paolo Rossi rimasto nell’ufficio di via Amat per più di tre anni. «Vogliamo ringraziare il questore Rossi per tutto ciò che ha fatto, per la forte empatia che ha saputo trasmettere al personale e per i brillanti risultati ottenuti dalla questura nel lungo periodo sotto la sua responsabilità», commenta Luca Agati, segretario del sindacato di Polizia del Sap. «Siamo molto contenti dell’arrivo del primo questore donna: auguriamo quindi un buon lavoro alla dottoressa Lavezzaro a cui auguriamo una proficua e collaborativa permanenza in terra sarda». (m. v.)

