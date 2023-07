Rosanna in lacrime: «Ridatemi lo zaino» 

«Per me quello zainetto ha un valore affettivo immenso, vi prego aiutatemi a trovarlo». Con queste parole Rosanna Carboni (55 anni) rivolge un accorato appello agli asseminesi per ritrovare gli effetti personali del suocero Felice Masala (morto all’età di 93 anni nel 2003), contenuti in uno zainetto che stava all'interno di una Panda bianca, vecchio modello, rubata da via Cagliari il 16 giugno. «Sono cose di poco valore - racconta la donna che non riesce a trattenere le lacrime - l'attrezzatura per curare le piante dell'orto e altri oggetti, ma per me sono importanti. Felice era mio padrino, quando ero piccola mi ha accolto nella sua famiglia come fossi sua figlia e per me era un secondo babbo».

Col tempo i due si sono persi di vista ma nel 2013, grazie ai social, si sono ritrovati con la complicità di Ignazio uno dei figli dell'uomo. Rosanna ricorda l'emozione fortissima provata il giorno in cui si sono riabbracciati. Il loro legame si è stretto ancora di più, perché in quel periodo Rosanna e Ignazio si sono innamorati e dunque Felice è diventato suo suocero. Il destino però ha concesso loro poco tempo: dopo solo un anno, nel 2014, Felice è venuto a mancare, lasciando di sé alcuni oggetti che per Rosanna erano un modo per sentirlo ancora vicino. «Confido nel fatto che i ladri dell'auto si siano disfatti dello zainetto in campagna e magari qualcuno lo abbia raccolto. In quell'anno in cui ci siamo ritrovati ho potuto restituirgli una piccola parte dell'amore che mi ha dato, mi manca moltissimo e il furto di quegli oggetti mi ha spezzato il cuore. Poterli riavere sarebbe un po' come ritrovare una seconda volta Felice». (c. m.)

