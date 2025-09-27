Rosanna Carboni resta presidente 

L’associazione “Nino Carrus”, tra i sodalizi più attivi in Sardegna in ambito politico e culturale, ha rinnovato il direttivo e il comitato scientifico.

L’assemblea dei soci, che si è riunita nei giorni scorsi a Borore (paese natale del personaggio politico e parlamentare democristiano a cui è intitolata l’associazione), ha confermato presidente Rosanna Carboni, vice presidente Giovanni Battista Gallus, segretaria Pasqualina Nieddu, tesoriere Giuseppe Caddeo, Sandro Biccai, segretario del premio “Nino Carrus”. Consiglieri sono Maria Rosaria Dore, Alberto Cosseddu, Daniela Pisu e Giuseppe Salaris. Giovannangela Deligia è nominata quale consigliera rappresentante del Comune di Borore.

Il comitato scientifico è composto da Franco Cadeddu, Michele Piras, Rita Zaru, Rossana Ledda, Silvia Cadeddu, Fabrizio Murredu, Gianfranco Sanna, Patrizia Tomassetti, Valerio Tola, Tore Ghisu, Marco Fadda, Riccardo Vanoni.

Presidente onorario Fausto Mura, uno dei fondatori dell’associazione. (f. o.)

