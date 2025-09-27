VaiOnline
Borore.
28 settembre 2025 alle 00:54

Rosanna Carboni resta presidente 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’associazione “Nino Carrus”, tra i sodalizi più attivi in Sardegna in ambito politico e culturale, ha rinnovato il direttivo e il comitato scientifico.

L’assemblea dei soci, che si è riunita nei giorni scorsi a Borore (paese natale del personaggio politico e parlamentare democristiano a cui è intitolata l’associazione), ha confermato presidente Rosanna Carboni, vice presidente Giovanni Battista Gallus, segretaria Pasqualina Nieddu, tesoriere Giuseppe Caddeo, Sandro Biccai, segretario del premio “Nino Carrus”. Consiglieri sono Maria Rosaria Dore, Alberto Cosseddu, Daniela Pisu e Giuseppe Salaris. Giovannangela Deligia è nominata quale consigliera rappresentante del Comune di Borore.

Il comitato scientifico è composto da Franco Cadeddu, Michele Piras, Rita Zaru, Rossana Ledda, Silvia Cadeddu, Fabrizio Murredu, Gianfranco Sanna, Patrizia Tomassetti, Valerio Tola, Tore Ghisu, Marco Fadda, Riccardo Vanoni.

Presidente onorario Fausto Mura, uno dei fondatori dell’associazione. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Troppa Inter per il Cagliari

La vera mazzata per i rossoblù è l’infortunio di Andrea Belotti 
l Nello sport
Il delitto di Palau

Cinzia stava male ma Ragnedda  le ha offerto cocaina

Domani l’autopsia: gli inquirenti stanno ricostruendo la tragedia 
Andrea Busia
Regione

Decadenza, la maggioranza sotto scacco

Stallo in attesa della decisione della Consulta sui conflitti di attribuzione 
Roberto Murgia
Energia

Cinquanta cabine di trasformazione nelle spiagge sarde

Eolico off shore, Tyrrhenian Link, Sapei e Sacoi 3: inquinamento acustico e paesaggi compromessi 
Lorenzo Piras
La storia

«Mi vuoi sposare?» Il suo amato l’aspetta all’atterraggio

La sorpresona di Marco a Martina: coppia di Lanusei convola a nozze 
Roberto Secci
La storia

«Così ascolto le vite degli altri»

Roberto Perra, di Sinnai, è un radioamatore e appassionato di Cb 
Mariella Careddu
Regionali

Meloni e Schlein alla prova di forza

Il voto nelle Marche blinderà il ruolo di FdI nel centrodestra o l’asse Pd-M5S 