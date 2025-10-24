Rosalba Castelli in cammino contro la violenza di genere 

Un nastro. Un nome e un cognome, quello di una donna vittima di femminicidio. Una memoria che deve stare accesa sempre. Ha fatto tappa anche in Ogliastra, Rosalba Castelli, "artivista" e viandante con il suo progetto "Orme d'ombra", promosso dall'associazione Artemixia. Un cammino partito lo scorso sei settembre, lungo 100 giorni e 1200 chilometri, per attraversare l’isola e portare un messaggio forte contro la violenza di genere. Un cammino simbolico ideale e collettivo per onorare la memoria delle donne vittime di femminicidio, coinvolgendo le comunità. In ogni luogo toccato un nastro rosso, con il nome di una donna uccisa ricamato dalle donne del carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino. Ha toccato Ulassai, Jerzu, Tortolì, Triei, ha incontrato amministratori e soprattutto i bambini e i ragazzi delle scuole per condividere un messaggio importante. Nel paese del Cannonau ha lasciato nella panchina rossa installata un anno fa dal Comune un drappo con il nome di Letizia Girolamo, psicoterapeuta uccisa dall'ex della figlia. A Triei quello di Sara Burattini massacrata con 50 coltellate dall'ex compagno. Dietro ogni nastro c’è una vita: sogni, progetti, affetti, spezzati per sempre. Caselli ha dialogato con gli studenti che hanno letto dei messaggi toccanti. «L'amore non è violenza, non colpisce mai», «Basta soprusi, le donne devono sentirsi libere».

