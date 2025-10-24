VaiOnline
Tortolì.
25 ottobre 2025 alle 00:28

Rosalba Castelli in cammino contro la violenza di genere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un nastro. Un nome e un cognome, quello di una donna vittima di femminicidio. Una memoria che deve stare accesa sempre. Ha fatto tappa anche in Ogliastra, Rosalba Castelli, "artivista" e viandante con il suo progetto "Orme d'ombra", promosso dall'associazione Artemixia. Un cammino partito lo scorso sei settembre, lungo 100 giorni e 1200 chilometri, per attraversare l’isola e portare un messaggio forte contro la violenza di genere. Un cammino simbolico ideale e collettivo per onorare la memoria delle donne vittime di femminicidio, coinvolgendo le comunità. In ogni luogo toccato un nastro rosso, con il nome di una donna uccisa ricamato dalle donne del carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino. Ha toccato Ulassai, Jerzu, Tortolì, Triei, ha incontrato amministratori e soprattutto i bambini e i ragazzi delle scuole per condividere un messaggio importante. Nel paese del Cannonau ha lasciato nella panchina rossa installata un anno fa dal Comune un drappo con il nome di Letizia Girolamo, psicoterapeuta uccisa dall'ex della figlia. A Triei quello di Sara Burattini massacrata con 50 coltellate dall'ex compagno. Dietro ogni nastro c’è una vita: sogni, progetti, affetti, spezzati per sempre. Caselli ha dialogato con gli studenti che hanno letto dei messaggi toccanti. «L'amore non è violenza, non colpisce mai», «Basta soprusi, le donne devono sentirsi libere».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Intervista

«Sanità, la Sardegna deve investire di più sulla rete territoriale»

Nino Cartabellotta: la crisi è strutturale e il Governo non riesce a invertire la rotta 
Cristina Cossu
trasporti

La metro riparte e arrivano nuovi doppi binari

Via libera della Regione, stanziati 18 milioni per riqualificare la tratta Monserrato-Settimo 
Luigi Almiento
La storia

«Lacrime di gioia per il nostro Damiano»

Sinnai fa il tifo per il giovane cantautore: «Un grande talento, siamo orgogliosi di lui» 
Francesco Pintore
Il confronto

Manovra, tregua in maggioranza

Tajani smorza i toni, ma sulle banche non cede. Lupi (Nm): «Era d’accordo con noi» 