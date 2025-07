Rosa rosae, declinazione degli affetti secondo Pietro Basoccu 

La famiglia è cambiata, lunga vita alla famiglia! In tutte le sue declinazioni. "Rosa rosae, affetti contemporanei” è il terzo lavoro del fotografo Pietro Basoccu. Lo sguardo è fine, asciutto, con uno stile documentaristico. Immagini in ordine casuale, senza alcuna gerarchia. Tessere di un domino in bianco e nero da intrecciare a proprio piacimento. Grande assente solo il pregiudizio. I soggetti hanno la forza di scrutare lo spettatore. Sono nudi e forti. Mamme, padri, figli nipoti e amanti. Sono solitari, nuclei mono esistenti, oppure allargati in cento rivoli. Sono tradizionali o mutanti, residenti o migranti. Sono case, divani e camini. Oppure roulotte. Padri rimasti soli con i figli, alle spalle le immagini di chi ha già preso il volo. Sono sorrisi resistenti e lacrime fragili.

Sono lo specchio del mondo in quell’istante, prima che la famiglia ruotasse insieme al mondo, nel suo costante divenire. «La famiglia è un luogo di affetti e di emozioni, non solo di relazioni sancite da una normativa. Riscoprirlo fa bene alla famiglia di oggi e anche alla Chiesa», scrive il vescovo Antonello Mura nell’introduzione al libro.

Basoccu, come nei precedenti lavori, segue solo il suo stile. Scrive Salvatore Ligios nell’introduzione al libro: «Rosa rosae è un libro coraggioso, difficile da collocare nella cornice della fotografia sarda. Non si conoscono uffici, studi e committenze che utilizzino la fotografia per documentare le dinamiche sociali nel territorio. Fa nel sperare l’aria frizzante che si sviluppa nel mondo della fotografia». Ieri a Perdasdefogu l’inaugurazione della mostra “Rosa rosae. Affetti contemporanei” in via Bacaredda, all’interno del festival letterario SetteSere SettePiazzeSetteLibri. Le 42 foto sono accompagnate dai testi dell’antropologa Gabriella Da Re e del curatore Salvatore Ligios.

Scrive Gabriella Da Re nel testo in catalogo: «È come se Basoccu volesse fare un monumento in bianco e nero proprio di un'epoca e di un luogo, un monumento alla famiglia la cui duttilità e capacità di trasformazione nel tempo lungo della storia garantisce all'umanità (nel bene e nel male) un importante punto di riferimento». La mostra, visitabile fino al 31 agosto, è un progetto di Su Palatu_Fotografia in collaborazione con la Diocesi d’Ogliastra e la Fondazione di Sardegna.

