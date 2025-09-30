Rosa Piras tocca quota 106 anni, la sua memoria è sempre giovane 

Dei cinque figli messi al mondo soltanto una, Anna, è in vita e la assiste con amore. Rosa Piras ha resistito al dolore indicibile che la hanno provocato le quattro perdite. Lei, ieri, di anni ne ha compiuto 106 e la sua salute è abbastanza buona per un’età così avanzata. Nata a Osini, nonna Rosa ha conosciuto la durezza del secondo conflitto mondiale e, in virtù della sua buona memoria, è sempre pronta a raccontare quella fase di vita aspra e complicata. Aveva giurato amore a Eugenio Sirigu, anch’egli di Osini, scomparso da tempo. Insieme si erano trasferiti a Tortolì dove sono nati i loro cinque figli. Il suo patrimonio umano sono i sei nipoti che l’hanno resa bisnonna. La terapia che assume ogni giorno è una notevole dose d’amore che le viene garantita dai familiari. Efficaci sono anche gli incontri, soventi, con la sua amica Battistina Piras, che come lei è di Osini e ha compiuto (il 17 settembre) 106 anni. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA