«Rosa equilibrata, caccia alla salvezza» 

Lunga e faticosa. E piena di speranze. La campagna di rafforzamento del Cagliari va in archivio: otto arrivi, il rientro di Marin, i rinnovi di Viola e Mina, le uscite dei tre prestiti Shomurodov, Oristanio e Petagna, sei cessioni – compresi Nandez, Aresti e Mancosu – più la risoluzione di Pereiro. E un nuovo staff tecnico. «Un buon mercato, obiettivi raggiunti, siamo soddisfatti, una rosa equilibrata per un progetto di consolidamento e crescita», sottolinea Nereo Bonato, l’uomo che ha guidato il mercato, il manager della pacatezza, un faro quando il mare è in tempesta. «Abbiamo costruito l’ossatura base del Cagliari fra giovani e meno giovani, vogliamo un gioco aggressivo e dinamico e per questo abbiamo fatto certe scelte», dice Bonato, «in base ai nostri parametri economici è stato fatto tutto il possibile». Il Cagliari punta alla salvezza, da tradurre in consolidamento: «Abbiamo cambiato filosofia, aprendo una pagina nuova per seguire i principi dell’allenatore, un calcio fatto di intensità, aggressività e coraggio. La rosa è migliorata in linea con i nostri parametri economici».

In campo

Bonato disegna la squadra. Due cessioni di peso come Dossena e Sulemana («servivano le mani libere, occasione da non perdere in quel momento», dice riferendosi al giovane ghanese), le conferme di Mina e Viola, il ritorno «sofferto e voluto» di Gaetano. «Poi due profili per la difesa come Luperto e Palomino in un reparto dove l’anno scorso abbiamo sofferto, un centrocampo più forte fisicamente con Adopo e Zortea e un elemento di qualità come Marin, in attacco abbiamo inserito Piccoli che ha subito trovato una sua collocazione». La cessione di Hatzidiakos: «Ha avuto difficoltà all’inizio, a Copenaghen troverà più spazio».

Bonato non vuole dare un voto alla campagna: «Abbiamo ringiovanito la rosa patrimonializzando, puntiamo su giovani – possibilmente italiani – di proprietà, come Gaetano, calciatori che sono la base del Cagliari che avremo. Ora c’è solo da lavorare».

L’ambiente

«Dobbiamo mantenere quella compattezza che è stata fondamentale da gennaio 2023 fino alla fine della stagione scorsa, con due traguardi fondamentali», dice il ds, «per questo voglio ringraziare i tifosi perché sono stati decisivi sinora, non ci hanno mai abbandonati e saranno sempre cruciali». Insomma, c’è curiosità sia dentro il club che all’esterno, alla vigilia di una partita sentita come poche, quella con il Napoli: «La squadra di Conte ha fatto male all’esordio col Verona, poi ha preso sei punti nelle due gare in casa, si è rimessa a correre e vorrà farlo anche contro di noi, il Cagliari dovrà fare la sua partita cercando di portare qualcosa a casa, non sarà facile ma state sicuri che ci proveremo». Scuffet intrigato dal Milan: «Vuole giocare titolare, stop». Wieteska a Palermo: «Non gradisce la serie B». L’attacco: «Lapadula quest’anno ha potuto lavorare al meglio, ci sono due ragazzi che ha già hanno fatto vedere molto, come Luvumbo e Kingstone. E l’esperienza di Pavoletti», questo il Cagliari. Sarà dura. «Tutte le gioie passano dalla sofferenza».

