«Rosa e Olindo sono i colpevoli» 

Roma. Non ci sarà nessun nuovo processo per la strage di Erba. I giudici della Cassazione hanno scritto la parola fine al massacro avvenuto l'11 dicembre del 2006, uno dei più efferati del Dopoguerra, rigettando l'istanza di revisione avanzata dai difensori di Rosa Bazzi e Olindo Romano che per questa vicenda stanno scontando la pena dell'ergastolo.

Le ragioni

I giudici hanno, sostanzialmente, recepito quanto sollecitato dalla Procura generale che ha bollato come «mere e astratte congetture» le nuove prove alla base del ricorso dei difensori. Per il pg Giulio Monferini, quelli che secondo la difesa sarebbero elementi di prova nuovi «non possono in alcun modo smontare i pilastri delle motivazioni che hanno portato alla condanna di Rosa e Olindo, cioè le dichiarazioni del sopravvissuto, le confessioni e le tracce ematiche».

L’iter

Al vaglio dei Supremi giudici si è arrivati dopo la decisione della Corte d'appello di Brescia che, nel luglio scorso, si era espressa per l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza con cui è passata in giudicato la condanna ai coniugi. Lo scorso 10 luglio, i giudici lombardi avevano respinto la richiesta di riaprire il processo per la strage, in cui morirono Raffaella Castagna, 30 anni, suo figlio Youssef Marzouk, di 2, la madre Paola Galli, di 56, e la vicina di casa Valeria Cherubini, di 55. Sopravvisse solo il marito di quest'ultima, Mario Frigerio, morto a 73 anni nel 2014. Proprio l'affidabilità della testimonianza di Frigerio è stato uno dei motivi su cui i difensori hanno basato la loro richiesta in un documento di oltre cento pagine. Prove che la Corte d'appello di Brescia ha respinto senza neanche aprire il dibattimento, mentre per gli avvocati di Olindo e Rosa le testimonianze di Frigerio erano viziate anche dall'inalazione del fumo che si sprigionò con il fuoco appiccato dagli assassini.

Condanne confermate

Per la difesa, Olindo e Rosa venne obbligati a confessare dalle forze dell’ordine per via della loro debolezza mentale. Una «pista del complotto» ugualmente respinta dai giudici della Cassazione, al pari della «pista alternativa», cioè la faida per lo spaccio di droga, una linea che «non ha trovato alcun riscontro». Olindo e Rosa devono restare in carcere, i colpevoli della strage sono loro.

