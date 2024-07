Rosa e Olindo, niente processo bis 

Brescia. Ci avevano sperato fino all'ultimo, Olindo Romano e Rosa Bazzi. Ma per loro non si riapriranno le porte del carcere. Dopo tre udienze e cinque ore di camera di consiglio, la parola chiave resta quella già scandita davanti ad altri tribunali: ergastolo. I giudici della Corte d’appello di Brescia hanno dichiarato «inammissibile» l’istanza di revisione della condanna presentata dai due coniugi per la strage di Erba, l’11 dicembre 2006. Respinta pure la richiesta di processo bis presentata dal sostituto pg di Milano, Cuno Tarfusser, che aveva preso l’iniziativa senza l’avallo del suo ufficio e per questo è stato sanzionato dal Csm.

Lunga giornata

Il primo a commentare il verdetto è stato proprio Tarfusser. «Non mi riconosco più in una magistratura che ha perso il metodo del dubbio. Che cosa costava assumere delle prove e decidere?». Olindo ha ascoltato impassibile il verdetto letto dal presidente Antonio Minervini, mentre Rosa ha accennato un gesto misto tra delusione e stizza. Poi ha pianto, stando a quanto raccontato da chi era nell'aula interdetta ai giornalisti.

Cosa succede adesso

I coniugi sono dunque tornati al “fine pena mai” nelle carceri milanesi. A Opera è recluso Olindo, a Bollate c’è Rosa che usufruisce di un permesso per lavorare in un'azienda di pulizie. L'avvocato Fabio Schembri, difensore storico dei coniugi, non vuole però parlare di benefici del regolamento penitenziario. «Siamo delusi - dice dopo la sentenza - e faremo ricorso in Cassazione». Rimane battagliero anche Azouz Marzouk, che nella strage perse la moglie, Raffaella Castagna, il figlio Youssef, di due anni, e la suocera Paola Galli. Il tunisino si è costituito parte civile ma da tempo sostiene l'innocenza dei coniugi. «Resto convinto che non siano stati loro».

Rapporti sempre tesi

A domanda precisa, sull’eventuale intenzione di chiedere scusa ai fratelli Castagna, sui quali aveva avanzato ombre a suo tempo, Marzouk ha tagliato corto: «Non li conosco». Di certo alla difesa non è servito confutare il racconto del supertestimone Mario Frigerio che nella strage perse la moglie Valeria Cherubini. Lui si salvò miracolosamente e riconobbe Olindo come aggressore. Ma per gli avvocati di Rosa e Olindo quella confessione era stata «insufflata» da carabinieri e inquirenti. Una ricostruzione che la Corte d’appello di Brescia ha respinto.

