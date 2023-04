«Rosa e Olindo innocenti» Un sostituto chiede  alla pg di riaprire il caso 

Il sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser, ha depositato alla Procuratrice generale Francesca Nanni e all'avvocato generale Lucilla Tontodonati una relazione sollecitando la riapertura del caso sulla strage di Erba. Il magistrato ha inserito nella sua istanza gli elementi nuovi raccolti dalla difesa che da tempo chiede la revisione del processo nei confronti dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, accusati dell’omicidio di Raffaella Castagna, del figlio di 2 anni Youssef Marzouk, della nonna del piccolo Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini. Vennero tutti uccisi a coltellate e con colpi di spranga.

La strage avvenne l’11 dicembre 2006 e le condanne all’ergastolo della coppia è da tempo definitiva, per questa ragione i difensori hanno chiesto la revisione, ritenendo che marito e moglie siano estranei al delitto. Il marito di Cherubini, Mario Frigerio, unico sopravvissuto e testimone diretto dell'eccidio, indicò i coniugi e gli inquirenti ricostruirono le tensioni e i litigi che si consumavano nel condominio di via Diaz. Dopo la strage, gli assassini appiccarono anche un incendio nel tentativo di cancellare ogni prova col fuoco.

Il colpo di scena è arrivato con la relazione del sostituto pg Tarfusser che ritiene Olindo e Rosa vittime di un errore: non sarebbero stati valutati alcuni elementi. L’ultima parola, però, spetterà alla Procuratrice generale di Milano Nanni e dall’avvocata generale Tontodonati. Saranno loro, in via definitiva, a decidere se associarsi alla richiesta di revisione che la difesa dovrà presentare a Brescia.

Non è la prima volta che l’avvocato Fabio Schembri, difensore di Olindo Romano e Rosa Bazzi, deposita un’istanza di riapertura del caso. In questo caso la richiesta si basa su intercettazioni e testimonianze ritenute inedite e che non sarebbero state prese in considerazione nei precedenti dibattimenti. I coniugi Romano stanno scontando la condanna all’ergastolo: Olindo è detenuto nel carcere di Opera, Rosa nel penitenziario di Bollate. Per loro il verdetto della Cassazione è stato emesso in via definitiva il 20 aprile 2010.

