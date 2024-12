Rosa del Marganai, si riaccende la lotta 

Organici all’osso, personale costretto a fare i salti mortali per accudire i pazienti di una delle rsa al servizio dei lungodegenti del Sulcis tra ferie tagliate e eccedenze orarie da recuperare. Sono tante le criticità sollevate dal personale della Rosa del Marganai di Iglesias al punto di proclamare uno stato di agitazione che però non ha portato (almeno per ora) alla risoluzione dei problemi ma a un aggravento dei rapporti tra personale e azienda.

Le accuse

«La proclamazione dello stato d’agitazione? Ha comportato delle azioni scomposte da parte dell’azienda; azioni che appaiono come una ritorsione». Così con un comunicato stampa a firma dei segretari territoriali della Cisl Fp e della Cgil Fp. E mentre i sindacati accusano i vertici aziendali di azioni scomposte nei confronti della vertenza intrapresa, il direttore amministrativo della rsa, Giancarlo Maurandi, rispedisce le accuse al mittente e rilancia: «Uno stato di agitazione si proclama dopo un incontro fra le parti che non ha partorito alcun esito positivo, ma il confronto non è mai avvenuto. Nonostante avessi ufficializzato la mia disponibilità, non ho avuto risposte».Tutto nasce dalla necessita dei sindacati d’ottenere delle risposte esaustive dall’azienda riguardo alcuni temi considerati cruciali: «Non riusciamo ad ottenere delle risposte sul piano ferie, sulla carenza d’organico e sul mancato recupero o pagamento delle eccedenze orarie. - si legge nel comunicato congiunto a firma dei segretari territoriali Ignazio Usai (Cisl Fp) e Monica Secci (Cgil Fp) - Così a seguito della proclamazione dello stato d’agitazione, casualmente l’azienda revoca a diversi operatori le ferie programmate in questo fine settimana». Per i sindacati il “modus operandi” dell’azienda contribuisce alla creazione di un clima interno poco sereno. Un braccio di ferro che anche nel recente passato era sfociato ancora con una dichiarazione di stato d’agitazione ed il conseguente iter in sede prefettizia per il tentativo di conciliazione.

L’azienda

«Si tratta però di una vera e propria scorrettezza - puntualizza Giancarlo Maurandi, direttore amministrativo della rsa - perché lo stato d’agitazione si definisce dopo un incontro fra le parti non andato a buon fine. Ho dato, senza avere avuto alcuna risposta, la mia disponibilità al confronto». Una disponibilità al dialogo che Maurandi assicura sia stata comunicata tramite posta certificata: «Siamo sempre propensi a venire incontro alle necessità dei lavoratori - prosegue - e non è stato compiuto alcun atto ritorsivo, al contrario, c’è stata una valutazione proprio riguardo al “programma ferie”».

