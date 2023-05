Rosa del Marganai nella bufera 

«Si continua con la pessima politica di fare cassa sulla pelle dei lavoratori volendone addirittura peggiorare anche la loro condizione contrattuale». Con queste parole le organizzazioni sindacali territoriali di categoria della Cgil, Cisl e Uil, proclamano lo stato di agitazione con decorrenza immediata delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti della rsa “Rosa del Marganai”.

La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso e comportato la decisione di attivare anche una procedura per il raffreddamento dei conflitti, sarebbe la comunicazione della società “San Raffaele spa” di revocare l’adesione all’Uneba (l’organizzazione di riferimento attuale del contratto collettivo nazionale), a favore di uno nuovo denominato Aiop Rsa: «Che non solo non è sottoscritto dalle nostre organizzazioni sindacali, ma è persino scaduto nel 2012. - rivela la segretaria territoriale della Fp Cgil Sud Sardegna Monica Secci - Si tratta del classico contratto che noi definiamo “pirata”». Lo scorso 17 maggio si attendevano delle risposte da parte della direzione aziendale riguardo le difficoltà dei lavoratori d’avere dei riscontri sulle ferie ed i recuperi ore lavorative degli anni precedenti, sul chiarimento dei permessi legge 104, sulla mancanza di figure amministrative e sulla necessità di rivedere la turnazione notturna che al momento conta una sola figura di Oss per circa 40 ospiti: «Invece durante l’incontro nulla di tutto questo è stato chiarito. - precisa il segretario territoriale della Uil Tucs Samuele Piga - Anzi con nostro grande stupore veniva comunicata la revoca d’adesione al contratto collettivo Uneba». Claudio Nuscis segretario territoriale della Cisl Fp, aggiunge: «Nonostante gli sforzi e gli impegni profusi dai propri dipendenti in questi ultimi quattro anni caratterizzati dalla pandemia Covid che ha interessato la struttura per due volte - dichiara - l’amministrazione prosegue con una politica che non solo non risolverà le criticità attuali, ma peggiorerà le condizioni».

Nel frattempo si attendono dei riscontri da parte dei vertici della società “San Raffaele spa”.