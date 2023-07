Rosa del Marganai, accordo trovato 

Il contratto non sarà cambiato: revocato lo stato d’agitazione del personale alla Rosa del Marganai di Iglesias. Le organizzazioni sindacali ufficializzano così una notizia attesa da oltre due mesi e comunicano: «A seguito del tentativo di composizione della controversia del 31 maggio con esito negativo, comunichiamo che, a fronte di ulteriori interlocuzioni, le parti hanno trovato una sintesi delle rispettive posizioni, addivenendo ad un accordo. Si ritiene pertanto revocato lo stato d’agitazione».

Le contestazioni

Diverse le cause che avevano condotto le sigle sindacali ad un braccio di ferro con la società San Raffaele (gestrice della struttura), fra le quali dei chiarimenti sui permessi della Legge 104, sul recupero delle ferie e dei permessi accumulati dal personale negli anni precedenti, sulla rivisitazione della turnazione notturna e la più importante, il tentativo aziendale di revoca d’adesione al contratto collettivo nazionale “Uneba”, a favore di un altro denominato “Aiop Rsa”. Una dinamica quest’ultima che aveva preoccupato non poco il personale e fatto scaturire il completo disaccordo dei sindacati. «Ma si è riusciti a trovare un accordo e nessun contratto collettivo verrà cambiato. - afferma Samuele Piga della segreteria regionale Uiltucs Sardegna, con delega nel territorio - Non nascondiamo d’essere soddisfatti per l’esito dell’accordo siglato».

Le novità

Accordo che prevede fra gli altri punti : «Il pagamento entro il 30 giugno di ogni anno, dei residui orari a credito relativi ad anni precedenti eventualmente non usufruiti - si legge sul documento firmato dai sindacati e dalla società - alla stessa data o se anteriore, alla cessazione del rapporto di lavoro, verranno trattenuti dalle retribuzioni, eventuali residui orari rimasti a debito». Gino Cadeddu della segreteria Cgil, nonostante il compiacimento per l’obiettivo raggiunto, predica la calma e augura il prosieguo delle negoziazione per altre criticità: «È stato fatto un passo avanti - spiega - Dopo una lunga trattativa siamo riusciti ad ottenere quanto dovuto per i lavoratori. Speriamo che il clima positivo e collaborativo che si è creato, possa condurci a risolvere le restanti problematiche. È fondamentale che il personale possa lavorare con serenità e nella massima sicurezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA