Rosa decimata, Olbia in difficoltà 

Olbia. Ieri e oggi riposo. Ma domani l’Olbia torna ad allenarsi. Obiettivo: provare a invertire il trend negativo di risultati caratterizzato da tre sconfitte in una settimana tra campionato e Coppa Italia, l’ultima delle quali maturata domenica in casa della Virtus Entella nella 7ª giornata di Serie C.

Nella speranza che il maggior tempo a disposizione per il rinvio al 2 novembre del match col Pineto serva a preparare al meglio il ritorno in campo contro il Gubbio il 22 ottobre e a recuperare qualche infortunato: Boganini ha ripreso a lavorare in palestra ma non rientrerà prima del 2024, e per la trasferta umbra mancheranno di sicuro Corti, al secondo turno di squalifica, e Zanchetta, alle prese con un problema a un piede. Però potrebbero tornare a disposizione Mordini e Dessena, assenti da un mese. A Chiavari i bianchi erano privi di cinque giocatori: assenze che in una squadra dalla rosa non ampissima e dall’età media piuttosto bassa pesano, come ha avuto modo di sottolineare Leandro Greco nel post partita con l’Entella.

«Abbiamo ragazzi che sono fuori e non possiamo farne rifiatare altri che stanno dando tutto: da questo punto di vista ci manca qualcosa, e quella con la Virtus è forse l’unica partita in cui siamo calati», ha detto l’allenatore dell’Olbia: «Ci sta, è stato un mese intenso e anche se le sconfitte non rispecchiano la prestazione ti tolgono energie, fisiche e mentali. Dal derby di campionato in poi tanti giovani hanno giocato sempre e mantenere l’intensità non è semplice. Ma stanno facendo un ottimo lavoro e di questo va dato merito alla squadra, sennò si perde di vista il focus». Della stagione dei galluresi. Che puntano a mantenere la categoria, non a vincere il campionato. E che con 8 punti vedono comunque i playoff.

