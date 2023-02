Rosa Bechere vittima di un incidente? 

Per la Procura non ci sono più dubbi, Rosa Bechere è morta. E i pm di Tempio hanno individuato anche il giorno del decesso della pensionata di Olbia: il 25 novembre scorso, nel primo pomeriggio. Esattamente dal momento preciso del blocco delle chiamate impostate sullo smartphone della vittima. Le indagini dei Carabinieri hanno fornito ai magistrati un altro tassello per chiudere il giallo di via Petta. Il quadro con il passare dei giorni va completandosi di nuovi importanti elementi. Rosa Bechere, il 25 novembre dell’anno scorso, un venerdì, viene vista da un’operatrice sociale che ha l’incarico di accudirla. Dopo la visita in casa dell’assistente domiciliare, la pensionata sparisce nel nulla. Ma i Carabinieri, grazie alle verifiche sull’utenza telefonica della donna, hanno scoperto che qualcuno, sempre il 25 novembre, dopo l’ultimo accesso dell’operatrice sociale, blocca le chiamate in entrata e uscita sullo smartphone della pensionata. Operazione che, secondo la Procura, Rosa Bechere non sapeva fare.

Insieme alla donna è sparito anche il suo telefono, ma gli investigatori hanno avuto modo di verificare il blocco delle chiamate. Il telefono non è stato spento, ma impostato in modo che nessuno potesse contattare la vittima. E dal gps emerge che tutto avviene nei pressi di via Petta, vicino o dentro la palazzina ex Iacp dove la pensionata vive (o forse viveva).

Una morte non voluta?

Al centro dei sospetti continuano ad esserci Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, dai quali i magistrati si attendono una collaborazione piena per trovare il corpo di Rosa Bechere. La coppia, difesa dall’avvocato Giampaolo Murrighile, respinge senza tentennamenti (ma con molte incongruenze) la tesi di un omicidio commesso utilizzando dosi massicce di ansiolitici, il cui movente sono i pochi soldi e la casa della vittima. I due non hanno spiegato perché dal 26 novembre dell’anno scorso, 24 ore dopo la presunta morte di Rosa, le carte prepagate sono nelle loro mani e vengono usate, come confermano le telecamere di un bancomat di Olbia. La Procura, però, non esclude l’ipotesi della morte di Rosa Bechere come fatto non voluto dagli indagati e conseguenza di un incidente, le cui responsabilità sono comunque di Maria Giovanna Meloni e del compagno. Un fatto accidentale non denunciato (forse la pensionata è stata anche caricata in auto per essere portata da un medico) seguito dalla decisione di nascondere il cadavere.