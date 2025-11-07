VaiOnline
Olbia.
08 novembre 2025 alle 00:29

Rosa Bechere, una sera di misteri e bugie 

Le indagini ripartono dalle contraddizioni nelle parole degli indagati 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È già al lavoro il pm Alessandro Bosco, le indagini sulla morte di Rosa Bechere (anche senza il cadavere si parla ormai di un decesso quasi certo) sono ripartite con alcuni spunti investigativi ben precisi. Il fascicolo acquisito dalla Procura generale e affidato a Bosco non sembra avere ipotesi alternative a quelle di un omicidio, anche se la morte potrebbe essere la conseguenza non voluta di condotte gravissime. Si parla di una intossicazione letale da farmaci e di un successivo occultamento del cadavere. È la tesi sulla quale insistono da mesi gli avvocati del compagno della donna scomparsa, i penalisti Cristina e Abele Cherchi. E il pm, anche sulla base degli elementi forniti dai due legali, ha iniziato un accurato lavoro di verifica.

Le tre pizze

Rosa Bechere, 60 anni, pensionata, malata, terrorizzata solo all’idea di uscire di casa, sparisce il pomeriggio del 25 novembre del 2022. Stando ai nuovi accertamenti potrebbe essere morta lo stesso giorno, tra le 15 e le 18. Rispetto alla prima impostazione delle indagini, quella che cercava la prove di un delitto efferato, ora il pm lavorerebbe su un’altra ipotesi, quella del decesso causato da un “trattamento” (uso massiccio di psicofarmaci) finalizzato a stordire la vittima, mantenendola in uno stato di torpore per poterla derubare. Le indagini puntano di nuovo su Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, la coppia indagata per la quale era stata chiesta una archiviazione, che ora è stata, di fatto, accantonata dalla Procura generale. La sera del 25 novembre, stando agli atti, la coppia ordina tre pizze. Sarebbero in corso verifiche per stabilire se Giorgio Beccu ha mentito quando ha detto: «Tre pizze, sì, perché io ne mangio due».

Depistaggio?

Gli avvocati Cristina e Abele Cherchi hanno smentito alcune circostanze riferite dagli indagati. Si parla di un presunto depistaggio. La coppia denunciata avrebbe raccontato di un personaggio misterioso frequentato dalla Bechere e visto la sera del 25 novembre 2022. Ora emerge che si tratta di un medico, già sentito dai Carabinieri, che smentisce di avere visto la donna quel giorno.

Via Aretino

L’ipotesi è questa: Rosa Bechere, la sera del 25 novembre è sola. Dopo un malore (forse dovuto al sovradosaggio degli psicofarmaci) muore. Il suo corpo viene fatto sparire con operazioni completate in via Aretino (vicino alla casa degli indagati) e poi con un’uscita in mare o verso una porcilaia a diversi chilometri da Olbia. Le nuove indagini ripartono da qui, fermo restando che, per ora, non ci sono prove a carico della coppia indagata.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Colpi ai portavalori, finisce a San Teodoro la fuga di Puligheddu

Il ricercato si è consegnato agli agenti della Squadra mobile 
Fabio Ledda
La storia

Cristina Berardi, il calvario da rapita raccontato in versi

L’alfabetiere della sofferenza descritto dalla ex maestra a Urzulei 
Federica Melis
Corte d’appello

Decadenza, udienza rinviata e polemiche

I legali di Todde: «Fercia non può partecipare». La replica: «Resto, ho servito la Repubblica» 
Francesco Pinna
La penalista cagliaritana interviene su Videolina

«Troppi pregiudizi nelle indagini sul mostro di Firenze»

L’avvocata Rita Dedola difese Vinci La serie tv e i riflettori sulla pista sarda 
Nicola Scano
La polemica

Cgil in piazza il 12 dicembre contro la manovra

Landini: «Prelevare l’1% ai più ricchi». Ironia di Meloni e Salvini: sempre di venerdì 
Monza

Calci e pugni alla modella, nessuno la aiuta

La donna si è difesa da sola. L’aggressore sarà rimpatriato:aveva già un foglio di via 
Medio Oriente

«La pace a Gaza è un impegno dell’Italia»

Il leader palestinese Abu Mazen da Mattarella e Meloni in due diversi incontri 