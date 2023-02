Rosa Bechere uccisa per la casa? 

I due, difesi dal penalista Giampaolo Murrighile, avrebbero già respinto la ricostruzione della polizia giudiziaria, anche riguardo al presunto interesse per l’alloggio Area di via Petta. Anzi, Maria Giovanna Meloni ha sempre sostenuto la tesi esattamente opposta. Dopo l’omicidio di Tony Cozzolino (marzo 2022), maturato nell’ambiente della palazzina di via Petta, viene arrestato Davide Iannelli, compagno di Rosa Bechere. La pensionata, rimasta sola, stando ad alcune denunce presentate da lei stessa, viene perseguitata e minacciata. Maria Giovanna Meloni sostiene di essersi schierata dalla parte di Rosa Bechere, e, per questa ragione, costretta a lasciare, impaurita, la sua casa di via Petta. Quindi, gli indagati dicono di avere perso la loro casa, non di avere trafficato con quelle degli altri e soprattutto escludono di avere puntato a impadronirsi all’alloggio della pensionata.

Ci sarebbe anche un “traffico” di alloggi Area (ex Iacp) dietro la sparizione e il presunto omicidio di Rosa Bechere. La storia delle case cedute, occupate abusivamente o passate di mano per un importo di circa tremila euro, è entrata nel fascicolo della Procura di Tempio che ipotizza la soppressione della pensionata di 62 anni e l’occultamento del cadavere. Gli investigatori avrebbero sentito diverse persone a conoscenza del presunto traffico di alloggi, che sarebbe avvenuto nella palazzina Area di via Petta, dove Rosa Bechere ha la sua abitazione e da dove è sparita ormai da quasi tre mesi. L’ipotesi di lavoro dei Carabinieri è che uno degli elementi del movente del delitto (ancora tutto da dimostrare) è l’interesse degli indagati, Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, per la casa della pensionata scomparsa. I Carabinieri stanno cercando la prova di almeno due episodi che sono stati segnalati all’Arma. I due indagati avrebbero “ceduto” degli alloggi vuoti per una occupazione abusiva di altre persone, consegnando le chiavi delle unità immobiliari di Area. ll tutto, ma deve essere dimostrato, dietro compenso.

La casa di Rosa Bechere

«Non è stata derubata»

Le ricerche

Nel frattempo, le indagini sarebbero entrate in una fase decisiva. A quanto pare, i Carabinieri avrebbero iniziato a cercare il corpo di Rosa Bechere, non solo in mare, ma anche nelle campagne di Olbia. Si parla di una sepoltura in una zona non molto lontana dal centro abitato.

