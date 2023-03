Rosa Bechere, si stringe il cerchio? 

Scagionati tutti gli altri sospettati, confermata l’appropriazione del denaro della vittima ed escluso il suicidio: sono gli ulteriori e importanti elementi che stanno emergendo, con il procedere delle indagini, sulla scomparsa di Rosa Bechere. La Procura aggiunge altre tessere al puzzle, anche se la soluzione del giallo della pensionata sembra ancora lontano. Di sicuro, vengono via via escluse tutte le piste diverse da quelle che portano a Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, indagati per omicidio e soppressione di cadavere. La Procura sembra avere escluso definitivamente il coinvolgimento di altre persone nella vicenda della sparizione della donna, avvenuta alla fine di novembre dell’anno scorso.

Nessuna vendetta

Le indagini sono state condotte senza escludere nessuna pista, anche quella di una vendetta dopo l’uccisione di Tony Cozzolino (marzo 2022) per la quale è stato rinviato a giudizio il marito della pensionata scomparsa, Davide Iannelli. Rosa Bechere, dopo l’arresto del compagno (accusato di omicidio e trasferito a Bancali) inizia a subire minacce e aggressioni. Presenta diverse denunce, racconta tutto ai suoi avvocati, Cristina e Abele Cherchi, e allo stesso Iannelli, durante i colloqui (registrati) in carcere. Indica delle persone, alcune molto vicine alla famiglia di Tony Cozzolino. Le indagini non hanno fatto emergere alcun elemento che possa fare pensare ad una faida dentro la palazzina ex Iacp di via Salvatore Petta, a Olbia. Non ci sono riscontri sul coinvolgimento di altre persone. È vero che Rosa Bechere aveva paura e si sentiva minacciata, ma non ci sono circostanze provate che colleghino la sua sparizione alle tensioni dentro la palazzina di via Petta, dopo l’omicidio di Tony Cozzolino (morto a causa delle orribili ustioni provocate da Iannelli con la benzina).

Suicidio improbabile

Altra pista presa in considerazione ed esclusa, almeno per ora, è quella del suicidio. Non la considera neanche, in carcere, il marito di Rosa, Davide Iannelli, che continua a dire: «Mia moglie non si è tolta la vita, non è possibile». I Carabinieri, stando a indiscrezioni, hanno trovato nella casa della pensionata uno zaino con vestiti pronti per Iannelli, indumenti che Rosa Bechere aveva preparato per la prima visita di dicembre (2022) in carcere, mai avvenuta. Non solo, la donna aveva anche acquistato un paio di scarpe e aveva fretta di portarle a Bancali. Circostanze che sembrano incompatibili con la volontà di mettere fine alla propria esistenza.