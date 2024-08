Rosa al completo: tutti ok per Lecce 

Secondo allenamento col gruppo ieri per Antoine Makoumbou e Nadir Zortea. Entrambi hanno smaltito i problemi fisici che hanno impedito la loro convocazione lunedì col Como - rispettivamente un affaticamento ai flessori della coscia destra e una botta alla spalla destra subita prima della Coppa Italia - e sono da considerare arruolabili per Lecce-Cagliari di sabato (ore 18.30). Salvo sorprese, domani partiranno regolarmente con la squadra che per il resto è al completo. Nell’allenamento del tardo pomeriggio di ieri Davide Nicola ha potuto lavorare con tutti gli effettivi, come già avvenuto alla ripresa di martedì mattina: fra acciacchi, mercato e arrivi posticipati è praticamente la prima volta che riesce ad avere l’intera rosa a disposizione dal raduno luglio. Per il Via del Mare aumentano le possibilità di vedere maggiore minutaggio per Yerry Mina e José Luis Palomino, che contro il Como hanno fatto staffetta col colombiano sostituito al 67’ dall’argentino.

Il programma

Anche oggi l’allenamento al Crai Sport Center di Assemini è previsto al pomeriggio, poi domani la rifinitura e la partenza della squadra per la prima trasferta della stagione, dopo aver giocato le altre tre gare ufficiali tutte alla Domus. A Lecce l’arbitro sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna. ( r.sp.)

