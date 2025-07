Ros a caccia del Dna di Attilio Cubeddu 

Dell’ombra ancora si avverte il peso, dopo 28 anni. Attilio Cubeddu, classe 1947, è fantasma dal 1997. Più volte dato per morto, ma non dagli inquirenti, più volte avvistato, raccontato. Divenuto leggenda e ritornato cronaca del presente, I carabinieri cercano chi per anni lo avrebbe aiutato, custodito, protetto. Del latitante vogliono tracce biologiche, per completare il suo profilo genetico, vogliono un segno.

Questo e altro hanno cercato a casa di due vecchi compagni di manette, correvano gli anni ottanta. Hanno bussato dalle figlie, chiesto e ottenuto il materiale biologico per estrarre il Dna, eseguito copia forense dei cellulari e sequestrato pc e tablet, anche quelli dei bambini. Il latitante numero 1 in Italia, per curriculum e anzianità, ha scomodato i Ros da Cagliari e Livorno, i Ris dal capoluogo, i Cacciatori di Sardegna, il IX nucleo elicotteri. Per tutto il giorno i droni dell’Arma ha sorvolato Arzana.

Indagati

Come accade ciclicamente Arzana è stata passata al setaccio: venti case perquisite, altrettanti indagati, a vario titolo, per procurata inosservanza di pena aggravata dal metodo mafioso in favore del latitante. Favoreggiamento. La cerchia parentale, gli amici di un tempo. Nelle more di altre inchieste, come accaduto in passato, il suo nome all’improvviso ricompare. In un sussurro, in una frase. Era successo nel 2022. I militari indagavano sulla banda dei portavalori con base a Villagrande. Venne fuori qualcuno che Cubeddu avrebbe aiutato. Arrivarono perquisizioni e indagini, il sequestro della casa di famiglia. Poi più nulla.

In tutta Italia

La Procura distrettuale antimafia di Roma non molla certo la presa. Le perquisizioni sono andate oltre Bruncu Evane, si sono estese ai paesi vicini. I latitanti sono creature effimere, impalpabili. Una delle principali prerogative dei Ros è proprio quella di ricercare i latitanti di massima pericolosità. Pertanto le attività per la ricerca di Cubeddu, al vertice del Programma speciale del ministero dell’Interno, sono estese in tutta Italia. Cubeddu è ricercato dal 1997, per non aver fatto rientro, al termine di un permesso, a Badu ‘e Carros, dove era rinchiuso, per sequestro di persona e altri reati.Insieme ad altri criminali aveva partecipato nei primi anni Ottanta ad alcuni sequestri di persona a scopo di estorsione in Toscana e in Emilia Romagna, ai danni di Cristina Peruzzi e di Patrizia Bauer. Successivamente venne condannato per il sequestro dell’imprenditore bresciano Giuseppe Soffiantini.

RIPRODUZIONE RISERVATA