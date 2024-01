Rondò vicino alla 130, le aziende della zona si rivolgono al giudice  

Nulla di fatto nell'incontro di ieri mattina promosso dal Comune che ha svolto il ruolo di mediatore tra le aziende di viale Cagliari in prossimità della rotonda nuova, i proprietari delle strutture e l'azienda che sta realizzando i lavori per il mega centro commerciale che sorgerà nell'area dell'ex-Fas. Gli imprenditori lamentano il fatto che a lavori conclusi quel breve tratto di strada, diventando a doppio senso, restringerà gli spazi di manovra dei mezzi pesanti. Inoltre i camion che usciranno dai loro cancelli tutti molto grandi, non avranno più accesso alla Statale 130.

Sono opposte le reazioni dei partecipanti all'incontro. L'azienda che sta realizzando i lavori definisce l'incontro costruttivo, benché abbia spiegato che essendoci tutte le autorizzazioni anche di enti come l'Anas, e dal momento che 15 anni fa tutti gli interessati erano stati informati del progetto e nessuno lo aveva contestato, è difficile che il progetto si possa cambiare anche perché a breve i lavori termineranno, ma si dice disponibile a altri incontri. Tuttavia precisa: «Una volta che la viabilità avrà assunto la sua forma definitiva il traffico in quel tratto sarà ridotto alle sole aziende presenti aumentando dunque e non riducendone la sicurezza».

Le aziende e i proprietari delle strutture invece sostengono che quella strada diventerà molto pericolosa e precisano che molti di loro quindici anni fa non c'erano. Alcuni proprietari, che all'epoca non vennero convocati, stanno pensando di rivolgersi a un legale.

