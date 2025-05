Rondò, dietrofront sulle pietre decorative 

Il recente posizionamento di grandi pietre decorative sulle rotatorie della Statale 195 tratto Pula ha sollevato forti preoccupazioni per la sicurezza stradale. Gli elementi, collocati non solo al centro delle due rotatorie rispettivamente di via Diaz al chilometro 28 e di via Fra Nazareno (chilometro 30.600) ma anche sulle isole di traffico laterali, possono rappresentare un serio pericolo in caso di sbandamento o perdita di controllo da parte degli automobilisti. La loro presenza rigida e ingombrante, a pochi metri dalle corsie di transito, ha subito attirato l’attenzione e le critiche dei residenti e degli automobilisti. Le due rotatorie, recentemente interessate da un restyling per un investimento di circa 80 mila euro, dovevano rappresentare un miglioramento del decoro urbano e della viabilità. Tuttavia, l’installazione delle pietre – pensata come un elemento decorativo che richiamasse i materiali tipici del territorio – ha generato un dibattito acceso tra esigenze estetiche e priorità di sicurezza.

L’Amministrazione

«Abbiamo presentato il progetto e ottenuto tutte le autorizzazioni, compresa quella dell’Anas – dice il Sindaco Walter Cabasino – Una volta realizzati i lavori ci siamo resi conto che la presenza delle pietre può essere pericoloso per gli automobilisti, specialmente quelle piazzate sulle isole di traffico. Provvederemo ben presto a rimuovere i massi dalle rotonde e dalle isole di traffico, e le utilizzeremo per decorare altre aree verdi del paese. Come amministrazione, prima che ce lo segnalassero la minoranza e i cittadini, sapevamo del pericolo».

La minoranza

Dai banchi della minoranza, non si sono risparmiate critiche. Numerose segnalazioni sono arrivate anche al gruppo consiliare di minoranza Siamo Pula, che ha sollevato la questione con un’interrogazione: «Sono stati spesi quasi 80 mila euro per due rotonde – lamenta la capogruppo Ilaria Collu – Siamo di fronte all’ennesima svista dell’amministrazione Cabasino: per accorgersi della pericolosità di alcuni interventi relativi ai lavori di riqualificazione delle rotatorie ci sono volute le segnalazioni non solo dei consiglieri di opposizione, ma di tanti concittadini preoccupati per l’incolumità pubblica. Il procedimento e l’istruttoria sono regolari, ma nonostante vi sia anche il parere positivo dell’Anas, quei massi enormi dovevano essere eliminati dal principio. Abbiamo depositato l’interrogazione nella consapevolezza che in Consiglio comunale abbiamo sollecitato più volte il restyling delle rotatorie, perché rappresentano un biglietto da visita per il paese. I gusti non si discutono ma in questo caso si va oltre il bello o il brutto. Si tratta di sicurezza stradale e di risorse pubbliche per noi mal gestite e sperperate».

