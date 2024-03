Rondò della morte:  190 milioni bloccati 

Inviato

Decimomannu. Il progetto è fermo dal 2020 negli uffici del ministero. Aspetta la valutazione di impatto ambientale. Nel frattempo i 190 milioni stanziati dall’Anas per eliminare gli incroci a raso sulla Statale 130 restano nel cassetto. Congelati. Intanto l’elenco delle vittime della rotatoria di via San Sperate si allunga e nell’incrocio della morte si rischia l’incidente a tutte le ore del giorno e della notte. I ciclisti continuano ad attraversare nel tratto di strada dove sabato sera è stata investita e uccisa Greca Melis, la pensionata di 72 anni che stava rientrando a casa in bicicletta. Qualcuno impreca contro le auto che sfrecciano a forte velocità. Un uomo sulla settantina aspetta il momento giusto per oltrepassare la carreggiata. Rientra dalla campagna e sulla bicicletta trasporta un po’ di legna. A un certo punto perde la pazienza e urla contro un automobilista parole irripetibili. Dopo qualche minuto riesce a imboccare via San Sperate. «Ci sono persone che passano anche con il monopattino – dice Luigi Pinna, residente nella strada d’accesso al paese – ma i ciclisti sono tantissimi. Rischiano, ma evidentemente non possono fare altro visto che non c’è un’alternativa».

Il dolore

«Anche nostra madre attraversava la rotatoria ogni giorno – dicono Paolo e Tiziana Murtas, figli della donna morta nell’incidente di sabato – nessuno ha mai ascoltato gli appelli dei residenti. Rischiamo la vita, vogliamo giustizia e chiediamo che si facciano finalmente i lavori».

Il progetto

Il primo finanziamento risale a oltre 20 anni fa. «La Regione stanziò quattro miliardi di lire per l’eliminazione degli incroci a raso sulla 130 – ricorda Eliseo Secci, ex sindaco ed ex consigliere regionale – venne affidato anche il progetto, ma i lavori non sono mai iniziati». Di ben altra portata il piano di intervento messo a punto dall’Anas che prevede uno stanziamento di 190 milioni di euro. «Il progetto – afferma la sindaca Monica Cadeddu – dal 2020 è bloccato in attesa della valutazione di impatto ambientale. Prevede la realizzazione di un ponte per garantire la viabilità in direzione Cagliari e Iglesias. Sotto il viadotto è invece prevista una nuova rotonda per la viabilità interna. In questo modo si dovrebbe risolvere il problema del collegamento tra le due parti del paese separate dalla Statale 130».

Famiglie e imprese

Sul lato della 130 in direzione Iglesias ci sono tante case e le aziende della zona artigianale. «Ci sono almeno 1.000 residenti e tanti imprenditori che hanno investito nel nostro paese – ricorda la sindaca – con la realizzazione dei lavori per la messa in sicurezza della Statale l’area potrebbe ospitare altre aziende interessate a investire a Decimo. Rivolgo l’ennesimo appello a Regione e Governo, chiedo che si faccia in fretta. Che inizino finalmente le opere». Un auspicio condiviso anche da Sandra Bartoli, impiegata in un’azienda che si occupa di demolizioni: «Attraverso la strada ogni giorno e ho sempre molta paura». Davide Cuccu, titolare di una marmeria a ridosso della rotonda, ha assistito a decine di incidenti: «Siamo qui dal 1986, mi è capitato di soccorrere molte persone. Spero facciano i lavori al più presto. Chiediamo anche che trovino una soluzione per rimuovere i cartelli che vengono regolarmente travolti dalle auto in direzione Iglesias».

La protesta

«Se non iniziano i lavori siamo pronti a proteste eclatanti», tuona Ottavio Schirru, presidente del comitato per la sicurezza sulla Statale 130. Ieri sera nella sede di via Cagliari si è svolto un incontro e ancora una volta è stato lanciato un appello a Regione e Anas: «Basta lungaggini burocratiche e inutili perdite di tempo. Chiediamo l’apertura del cantiere in tempi brevi. Se questo non dovesse accadere ci rivolgeremo alla Procura». Anche Mario Puddu, il sindaco di Assemini, sollecita i lavori: «Quante persone devono ancora morire prima che la strada venga messa in sicurezza?». Lo stesso quesito, finora senza alcuna risposta, che pongono da anni i cittadini di Decimomannu e i familiari delle vittime.

