Rondini, premi alle eccellenze 

Sette nuove Rondini d’oro volano in città. Il riconoscimento premia nuoresi di successo, stavolta è accompagnato dalla proposta di una legge che incoraggi il ritorno dei cervelli in fuga. Ieri a Nuoro, nell’auditorium Lilliu, la cerimonia: l’associazione “Barbagia nel mondo” guidata da Antonio Fancello e il Presidio turistico nuorese con il patrocinio di Camera di commercio e Isre premiano la storica dell’arte e scrittrice Elisa Medde, l’atleta e ingegnere Elias Sagheddu, l’imprenditore Achille Flore, il filantropo a capo di una Ong Luigi Loddo, il pioniere del commercio Giovanni Cocco, don Salvatore Lecca e la presidente della Regione Alessandra Todde. Tutti introdotti dall’attore e regista Gianluca Medas. Per loro una targa con la rondine d’oro firmata dall’oreficeria Marchi, una bisaccia e libri di Mieleamaro.

I protagonisti

Elisa Medde, che si è distinta nell’ambito culturale e artistico, dice: «Dopo due tentativi di ritorno in patria non andati come speravo, magari ce ne sarà un terzo e forse sarà quello buono». Ora è caporedattrice ad Amsterdam per la rivista Foam e insegna in varie università tra Italia e Europa. A consegnarle il premio la giornalista e gallerista Giovanna Pittalis. Elias Sagheddu, campione italiano nel 2022 di salto in lungo e ora responsabile del Servizio tecnico e vigilanza di Orgosolo, premiato dal commissario del Comune Giovanni Pirisi, sottolinea «il filo che lega la disciplina sportiva con quella del successo e impegno lavorativo».

L’imprenditore Achille Flore racconta la sua storia tra tante difficoltà, emozionando il pubblico, e riceve il premio dalla Rondine e imprenditore Bobore Mereu. Il filantropo dei due mondi Luigi Loddo, attivo soprattutto con le popolazioni dimenticate nel mondo, viene premiato dal giornalista Enrico Martini. Richiama l’importanza di «aiutare gli ultimi soprattutto nei periodi di forti crisi e guerre come quello che il mondo affronta in questo momento».

Paolo Cocco ritira il premio per il padre defunto Giovanni: gli viene consegnato dal giornalista Francesco Pirisi per il lavoro svolto in città con i grandi magazzini Ma.Gi.Co. Don Salvatore Lecca da 32 anni è in India. In città ha trovato numerosi «muri invisibili che gli hanno impedito di tornare», afferma il vescovo Antonello Mura durante la consegna della targa.

Proposta di legge

Ultima premiata, ma non per importanza, la presidente Alessandra Todde. Riceve la targa dalla prefetta Alessandra Nigro e dice: «Sono davvero emozionata. Ho premiato negli anni tante Rondini, e stavolta è davvero strano essere dall’altra parte». Antonio Fancello coglie l’occasione e propone alla presidente una legge che «favorisca il ritorno delle eccellenze».

RIPRODUZIONE RISERVATA